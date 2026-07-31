Силы ПВО в течение ночи сбили почти 200 российских беспилотников

Российские войска в ночь на 31 июля атаковали Украину 255 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 30 июля враг атаковал 255 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск – рф, ВОТ – Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 195 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 22 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

Напомним, российская оккупационная армия в четверг, 30 июля, нанесла удар по городу Павлоград Днепропетровской области. В результате удара погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.

Также известно, что враг в ночь против 30 июля нанёс массированный удар по территории Украины. В результате ракетной атаки на пригород Кривого Рога погибли шесть человек, среди них 6-летняя девочка и мальчики в возрасте 11 и 17 лет. Ещё двух мальчиков 6 и 15 лет достали из-под завалов. В Кривом Роге объявили День траура.

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