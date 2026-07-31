Трамп засомневался, что всё-таки разрешит Украине производить ракеты для Patriot – FT

Политика
Читати українською
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Ранее Владимир Зеленский сообщал о договоренностях по этому вопросу.
Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом Трамп сказал в интервью Financial Times.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам американского президента, вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot еще находится на рассмотрении.

«Я не уверен. Мы рассматриваем это. Это очень необычное оружие, и мы должны быть осторожны в отношении того, кому выдаем лицензии. Мы не очень часто лицензируем такое оборудование», – заявил Трамп.

Это заявление прозвучало через два дня после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

После переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсудили совместное производство ракет-перехватчиков Patriot и других видов вооружения. По его словам, Трамп согласился предоставить Украине соответствующие лицензии, а также поддержал идею кооперации с американскими производителями.

В то же время теперь американский президент заявил, что его главной целью остается завершение войны.

«Мы хотим, чтобы война между Украиной и россией закончилась. Я не ищу ракеты. Мы ищем мир», – сказал он.

Напомним, на июльском саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для Patriot, а Владимир Зеленский позже анонсировал новый пакет помощи с боеприпасами к этим системам.

В СМИ появлялись данные о начале процедуры предоставления соответствующих лицензий, а конгрессмен Майкл Маккол подтвердил заинтересованность американских оборонных гигантов, в частности Lockheed Martin, в таком производстве.

В то же время эксперты подчеркивали, что быстрый запуск производства ракет в Украине маловероятен из-за дефицита компонентов, технологической сложности и угрозы российских обстрелов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп США Patriot Ракеты
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
инфографикаСколько судей имеет Украина и другие страны Европы
Больше новостей