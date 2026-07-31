Трамп засомневался, что всё-таки разрешит Украине производить ракеты для Patriot – FT

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом Трамп сказал в интервью Financial Times.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам американского президента, вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot еще находится на рассмотрении.

«Я не уверен. Мы рассматриваем это. Это очень необычное оружие, и мы должны быть осторожны в отношении того, кому выдаем лицензии. Мы не очень часто лицензируем такое оборудование», – заявил Трамп.

Это заявление прозвучало через два дня после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

После переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсудили совместное производство ракет-перехватчиков Patriot и других видов вооружения. По его словам, Трамп согласился предоставить Украине соответствующие лицензии, а также поддержал идею кооперации с американскими производителями.

В то же время теперь американский президент заявил, что его главной целью остается завершение войны.

«Мы хотим, чтобы война между Украиной и россией закончилась. Я не ищу ракеты. Мы ищем мир», – сказал он.

Напомним, на июльском саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для Patriot, а Владимир Зеленский позже анонсировал новый пакет помощи с боеприпасами к этим системам.

В СМИ появлялись данные о начале процедуры предоставления соответствующих лицензий, а конгрессмен Майкл Маккол подтвердил заинтересованность американских оборонных гигантов, в частности Lockheed Martin, в таком производстве.

В то же время эксперты подчеркивали, что быстрый запуск производства ракет в Украине маловероятен из-за дефицита компонентов, технологической сложности и угрозы российских обстрелов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.