Россия могла получить новую партию ракет из КНДР для усиления ударов по Украине – Reuters

Россия могла получить новую партию северокорейских баллистических ракет для усиления атак по Украине. Об этом свидетельствует использование ракеты КНДР во время удара по селу Радушное возле Кривого Рога, где погибли пятеро членов одной семьи.

Об этом сообщает Reuters.

16 марта 2026, 15:18 КНДР могла заработать на войне россии против Украины до 14,4 миллиарда долларов По оценкам южнокорейского института, КНДР заработала миллиарды долларов за поставку оружия россиянам и отправку более 20 тысяч военных на войну против Украины.

Как ранее заявил президент Владимир Зеленский, предварительные данные указывают, что ракета, которая разрушила дом в Радушном, была произведена в Северной Корее. Это стало первым случаем применения такого вооружения россией почти за год – в последний раз Украина фиксировала использование ракет КНДР в августе 2025 года.

Украинский военный источник заявил Reuters, что применение северокорейских ракет может свидетельствовать о появлении нового запаса вооружения, который Москва использует на фоне усиления ракетных атак.

По данным источника, украинские радары зафиксировали два траекторных следа, характерных для баллистических ракет КНДР KN-23 или KN-24, которые летели в направлении Кривого Рога. Для окончательного подтверждения специалистам необходимо исследовать обломки ракеты.

Как известно, ракеты KN-23 и KN-24 Пхеньян начал передавать россии в конце 2023 года. Они имеют большую боевую часть и дальность полёта, чем российские ракеты «Искандер», однако уступают им в точности.

Ранее россия уже использовала северокорейские ракеты во время ударов по Украине. Кроме того, КНДР поставляла Москве миллионы артиллерийских снарядов и направляла военных для поддержки российских сил.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что россия и Северная Корея почти завершили строительство первого автомобильного моста между странами через реку Туманная. Его могут использовать для скрытого перемещения военных грузов в рамках сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

В то же время ранее президент Зеленский заявлял, что россия готовится существенно расширить военное сотрудничество с КНДР и планирует привлечь к войне против Украины ещё около 30 тысяч северокорейских военных. В то же время в Кремле отказались официально комментировать эту информацию.

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