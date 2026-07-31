Некоторые военные после СОЧ смогут дистанционно выбрать новую часть: как это работает

В Украине ввели упрощенный механизм добровольного возвращения на службу для военнослужащих в СОЧ. Отныне основные этапы процедуры можно пройти дистанционно через приложение «Армия+», а военные получили возможность самостоятельно выбирать новую воинскую часть для дальнейшей службы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

28 октября 2025, 19:41 С начала вторжения в Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи – за дезертирство С начала большой войны правоохранители открыли более 230 тысяч дел за СОЧ в украинской армии, больше всего – в сентябре 2025 года (17 176). Также за последние два года увеличилось количество открытых дел за дезертирство. Помесячная статистика и динамика – на инфографике.

Новый порядок распространяется на военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, самовольно оставивших воинскую часть до 12 июня 2026 года.

Одним из главных изменений стала отмена обязательного прохождения через батальоны резерва и обращения в Военную службу правопорядка. Теперь большинство процедур можно выполнить онлайн.

Для начала оформления в разделе Army ID появится сообщение о зафиксированном факте самовольного оставления части. После этого нужно перейти в раздел «Сервисы» → «Рапорты» и выбрать обращение «Возвращение на службу после СОЧ».

При подаче рапорта военнослужащий может:

самостоятельно выбрать воинскую часть из списка доступных;

указать желаемое направление службы;

указать свой военный опыт;

подписать рапорт в электронном формате.

После обработки обращения представители выбранной воинской части свяжутся с заявителем для согласования дальнейших действий. Если перевод будет согласован, в приложении появится статус «В пути», после чего у военнослужащего будет пять дней, чтобы прибыть к новому месту службы.

Подать рапорт по упрощенной процедуре можно до 20 сентября 2026 года.

Напомним, ранее в Минобороны установили четкие временные рамки для восстановления на службе после СОЧ: обработка рапорта занимает до семи дней, после чего военному предоставляется пять суток для прибытия в часть.

Тем временем возможность упрощенного возвращения через приложение «Армия+» распространили на бойцов Нацгвардии, оставивших части до 12 июня включительно (ранее этот сервис был доступен только для ВСУ и ГССТ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.