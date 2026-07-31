Некоторые военные после СОЧ смогут дистанционно выбрать новую часть: как это работает

В Украине ввели упрощенный механизм добровольного возвращения на службу для военнослужащих в СОЧ. Отныне основные этапы процедуры можно пройти дистанционно через приложение «Армия+», а военные получили возможность самостоятельно выбирать новую воинскую часть для дальнейшей службы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Новый порядок распространяется на военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, самовольно оставивших воинскую часть до 12 июня 2026 года.
Одним из главных изменений стала отмена обязательного прохождения через батальоны резерва и обращения в Военную службу правопорядка. Теперь большинство процедур можно выполнить онлайн.
Для начала оформления в разделе Army ID появится сообщение о зафиксированном факте самовольного оставления части. После этого нужно перейти в раздел «Сервисы» → «Рапорты» и выбрать обращение «Возвращение на службу после СОЧ».
При подаче рапорта военнослужащий может:
- самостоятельно выбрать воинскую часть из списка доступных;
- указать желаемое направление службы;
- указать свой военный опыт;
- подписать рапорт в электронном формате.
После обработки обращения представители выбранной воинской части свяжутся с заявителем для согласования дальнейших действий. Если перевод будет согласован, в приложении появится статус «В пути», после чего у военнослужащего будет пять дней, чтобы прибыть к новому месту службы.
Подать рапорт по упрощенной процедуре можно до 20 сентября 2026 года.
Напомним, ранее в Минобороны установили четкие временные рамки для восстановления на службе после СОЧ: обработка рапорта занимает до семи дней, после чего военному предоставляется пять суток для прибытия в часть.
Тем временем возможность упрощенного возвращения через приложение «Армия+» распространили на бойцов Нацгвардии, оставивших части до 12 июня включительно (ранее этот сервис был доступен только для ВСУ и ГССТ).
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