Зеленский прибыл во Францию на саммит G7: в ОП рассказали программу визита

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, находится во Франции, где примет участие во встречах с лидерами государств в рамках саммита Группы семи (G7).

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, после короткой встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский примет участие в специальном заседании G7-Украина.

Также у президента Украины запланированы двусторонние переговоры с рядом международных партнёров, в частности с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Канады Марком Карни, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кроме того, ожидаются и другие встречи, о которых обещают сообщить ближе к соответствующему времени.

Напомним, вчера, 15 июня, Зеленский в Женеве провёл встречу с лидером Швейцарии Ги Пармеленом, в частности, обсудив помощь Украине и усиление ПВО.

Также глава государства рассказал, что предложил российскому диктатору владимиру путину провести встречу в ходе саммита «Большой семёрки», который проходит 15–17 июня во Франции.

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