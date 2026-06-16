Зеленский прибыл во Францию на саммит G7: в ОП рассказали программу визита

Политика
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Зеленский принимает участие в саммите G7 во Франции, где запланированы встречи с лидерами Германии, Канады, Великобритании и руководством МВФ, а также участие в специальном заседании G7–Украина.
Фото Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, находится во Франции, где примет участие во встречах с лидерами государств в рамках саммита Группы семи (G7).

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, после короткой встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский примет участие в специальном заседании G7-Украина.

Также у президента Украины запланированы двусторонние переговоры с рядом международных партнёров, в частности с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Канады Марком Карни, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кроме того, ожидаются и другие встречи, о которых обещают сообщить ближе к соответствующему времени.

Напомним, вчера, 15 июня, Зеленский в Женеве провёл встречу с лидером Швейцарии Ги Пармеленом, в частности, обсудив помощь Украине и усиление ПВО.

Также глава государства рассказал, что предложил российскому диктатору владимиру путину провести встречу в ходе саммита «Большой семёрки», который проходит 15–17 июня во Франции.

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Владимир Зеленский Франция Визит ОПУ Саммит G7 Большая семерка (G7)
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