Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф

Силы обороны ударили по трем логистическим центрам рф в различных регионах страны, которые находятся на расстояниях от 500 до почти 1300 километров от госграницы Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

«Продолжаем применять наши дипстрайки и мидстрайки по объектам российской инфраструктуры, работающей на российскую агрессию. Сегодня была соответствующая работа по трем логистическим центрам в разных регионах рф: в Сарапуле, Казани и Волгограде на расстояниях от около 500 до почти 1300 километров», – написал президент.

30 июля 2026, 12:08 Июль: Россию заштормило. Колонка Леонида Швеца Июль изменил динамику войны: россия усилила баллистические атаки, а Украина – удары вглубь территории рф. Москва потеряла ожидаемую поддержку США, а в Кремль все чаще говорят о затяжном кризисе.

Также он подтвердил атаку на морской порт в Краснодарском крае и нефтеперерабатывающий завод в Волгоградском регионе. По данным президента, украинские военные, к тому же, попали по объектам рф в акватории Азовского моря.

«Мы защищаем своих людей и продолжим действовать так, как нужно для достижения мира. Спасибо всем нашим воинам, которые обеспечивают именно такие точные и важные результаты для Украины», – подытожил Зеленский.

Ранее сегодня российские СМИ сообщали об атаке БПЛА на Волгоградскую область. По предварительным данным, под удар попали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и логистический комплекс маркетплейса Wildberries, там вспыхнули пожары.

Тем временем в Службе безопасности Украины подтвердили удар по авиазаводу в Евпатории и одному из крупнейших НПЗ рф в Волгограде.

А накануне Генеральный штаб подтвердил поражение НПЗ в Перми и удар по полигону оккупантов.

Также стало известно, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод, входящий в пятерку крупнейших НПЗ россии, остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Предполагается, что на восстановление работы предприятия может уйти ориентировочно две недели.

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