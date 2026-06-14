Европа готовит разговор с Трампом о мире в Украине: что хотят обсудить на G7

Политика
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На саммите G7 планируют обсудить потенциальные мирные переговоры между Украиной и россией. По данным источников в немецком правительстве, с Дональдом Трампом будут говорить о пяти основных пунктах для дипломатического урегулирования войны.
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Саммит «Группы семи», который пройдет 15-17 июня во французском Эвиане, станет площадкой для обсуждения потенциальных мирных переговоров по войне россии против Украины. Сейчас наиболее реалистичным форматом считают переговоры с участием Украины, россии, США и Европы.

Об этом Суспільне узнало от источников в немецком правительстве.

Трамп и Зеленский примут участие в рабочей встрече в рамках саммита G7 – СМИПрезидент США Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии на саммите группы G7 во Франции.

По словам собеседника, Украина сейчас находится в новой позиции силы. Именно поэтому, как отметил источник, может постепенно открываться «окно возможностей» для дипломатии.

«Сегодня Украина находится в новой позиции силы. россия не может победить военным путем. Ее экономика испытывает трудности. Поэтому впервые может постепенно открываться окно возможностей для дипломатии. Об этом советовались в Лондоне на встрече. Вместе они сформулировали пять основных пунктов, которые также будут обсуждаться в Эвиане с президентом Трампом», – отметил источник.

Источники также подчеркивают, что сейчас важно оценить, насколько близки позиции Европы и США относительно возможного дипломатического процесса.

Самым сложным вопросом сейчас остается то, кто будет говорить от имени Европы в случае реальных мирных переговоров.

По словам собеседника, наиболее вероятным форматом таких переговоров может быть «Украина, россия, США и Европа». В то же время окончательного ответа относительно представительства Европы пока нет.

«Мы считаем, что наиболее вероятно в случае реальных мирных переговоров формат будет “Украина, россия, США и Европа”. Самый сложный вопрос – кто говорит от Европы. Сейчас нет окончательного ответа. Нужны одновременно эффективность и легитимность. Эффективность означает: не слишком большой формат. Легитимность означает тесную координацию с Украиной, США и европейскими партнерами», – пояснил источник.

В то же время собеседник отметил, что договоренности между странами G7 и Украиной относительно новой инициативы по мирным переговорам, вероятно, не будет.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в рабочей сессии G7 во Франции и могут встретиться в кулуарах.

В начале июня СМИ сообщали о том, что европейские союзники Украины, в частности Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможность организации переговоров с россией о завершении войны в Украине и привлечения к ним путина.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина Европа Саммит G7 Переговоры Страна-террорист россия
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