На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент

На командира бригады «Хартия» Игоря Оболенского сегодня, 31 июля, пытались совершить попытку покушения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада в.и.о. главы СБУ Александра Поклада по этому вопросу.

По словам президента, нападавший и его сообщник уже задержаны. В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные действия.

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«Говорил с командиром «Хартии» Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим», – написал Зеленский и поблагодарил Игоря Оболенского за службу.

Напомним, на прошлой неделе специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, готовившего теракт в Николаеве. Агент рф готовил убийство военного Сил обороны с помощью самодельной бомбы.

А в феврале генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что разоблачена организованная группа, которая по заказу российских спецслужб готовила убийства известных украинцев и иностранцев. Среди потенциальных жертв значилось имя представителя по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

Уже в июне сотрудники Офиса Генерального прокурора разоблачили и задержали очередного участника подготовки покушения на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.

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