В Венгрии начал работу новый парламент

В Венгрии начал работу новый парламент, в котором большинство получила партия «Тиса» Петера Мадьяра.
В Венгрии в субботу, 9 мая, состоялось первое заседание новоизбранного парламента, сформированного после выборов 12 апреля. Абсолютное большинство в новом созыве получила оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.

В ходе учредительного заседания депутаты избрали спикером парламента представительницу «Тисы» Агнеш Форстхоффер. Также были назначены вице-спикеры – большинство из них представляют партию победителей. Кроме того, руководящие должности получили представители партии «Фидес», Христианско-демократической народной партии (KDNP) и ультраправой политической силы Mi Hazánk.

Между тем Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии.

Одним из первых решений нового спикера стало возвращение флага Европейского Союза на здание парламента. Отмечается, что флаг ЕС не размещался там на протяжении последних 12 лет.

Бывший премьер-министр Виктор Орбан на инаугурационном заседании отсутствовал. В то же время экс-министр иностранных дел Петер Сийярто присутствовал в сессионном зале.

Напомним, по результатам апрельских выборов партия Петера Мадьяра получила рекордное большинство в парламенте. Это дает новому правительству полный контроль над законодательным процессом. Результаты голосования в Венгрии ранее называли «определяющими» для будущего не только страны, но и всего Европейского Союза.

