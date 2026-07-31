Суд арестовал подозреваемого застройщика по взяточному делу

Высший антикоррупционный суд взял под стражу физическое лицо-предпринимателя, которого НАБУ и САП подозревают в предоставлении неправомерной выгоды начальнику одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

По информации «Слово и дело», речь идет о застройщике из Тернополя Юрии Курило, который, по версии следствия, предоставил неправомерную выгоду бывшему начальнику Западного территориального управления ВСП ВСУ Николаю Бобику.

«30 июля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к ФЛП меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Также судом определен залог в размере 8 752 640 гривен. В случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязанностей», – сообщает суд.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему начальнику теруправления ВСП ВСУ, застройщику и пособнику. По данным следствия, в марте 2021 года чиновник ВСУ предложил застройщику обеспечить возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка. К реализации плана чиновник привлек сообщников, а свои «услуги» оценил в 2,2 млн долларов.

1,5 млн дол. назначались непосредственно чиновнику ВСУ. Часть этих средств он планировал передать членам Кабинета министров за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью. 700 тыс. дол. должны были разделить между собой соучастники преступления (бывший адвокат и другой застройщик). Детективы зафиксировали передачу в период с марта 2021 по июль 2023 годов взятки наличными на общую сумму 2 млн дол.

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