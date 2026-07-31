Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые

Армия российской федерации 31 июля ударила ракетой по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждены больница и территория одного из предприятий, есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Телеграм-канале.
«В результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, а также здания больницы и колледжа», – сообщил Кипер.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Как отметил начальник Одесской ОВА, 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован с осколочными ранениями в местную больницу.
Также ранение получила 72-летняя работница больницы. Ее травмы не тяжелые.
«Состояние женщины – средней тяжести. Информация о последствиях атаки уточняется», – добавил Кипер.
Напомним, также в Хмельницком днем 31 июля прозвучали мощные взрывы без объявления воздушной тревоги. В настоящее время детали неизвестны, а на месте инцидента продолжается детонация.
Также утром россияне ударили по отделению «Новой почты» в Винницкой области. В результате атаки на данный момент известно как минимум о восьми пострадавших.
Тем временем количество пострадавших в результате российского удара по Львову в ночь на 30 июля возросло до 38 человек. В городе до сих пор продолжается спасательная операция.
Кроме этого стало известно, что российская баллистическая ракета разрушила в Киеве завод зарегистрированной в США компании Terminal Autonomy, которая производит ударные беспилотники, оборудованные искусственным интеллектом.
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