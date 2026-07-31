Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые

Армия российской федерации 31 июля ударила ракетой по гражданской инфраструктуре Одессы. Повреждены больница и территория одного из предприятий, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Телеграм-канале.

«В результате ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура: территория предприятия, а также здания больницы и колледжа», – сообщил Кипер.

29 июля 2026, 14:17 Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦ С начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По предварительным данным, пострадали два человека.

Как отметил начальник Одесской ОВА, 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. Он госпитализирован с осколочными ранениями в местную больницу.

Также ранение получила 72-летняя работница больницы. Ее травмы не тяжелые.

«Состояние женщины – средней тяжести. Информация о последствиях атаки уточняется», – добавил Кипер.

Напомним, также в Хмельницком днем 31 июля прозвучали мощные взрывы без объявления воздушной тревоги. В настоящее время детали неизвестны, а на месте инцидента продолжается детонация.

Также утром россияне ударили по отделению «Новой почты» в Винницкой области. В результате атаки на данный момент известно как минимум о восьми пострадавших.

Тем временем количество пострадавших в результате российского удара по Львову в ночь на 30 июля возросло до 38 человек. В городе до сих пор продолжается спасательная операция.

Кроме этого стало известно, что российская баллистическая ракета разрушила в Киеве завод зарегистрированной в США компании Terminal Autonomy, которая производит ударные беспилотники, оборудованные искусственным интеллектом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.