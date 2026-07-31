Почти в 15 раз больше: Зеленский озвучил потери россиян в войне против Украины

Национальная безопасность
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Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла по меньшей мере 700 тысяч военных погибшими.
РИА Новости

Российская Федерация с начала полномасштабной войны потеряла в Украине примерно 700 тысяч военных погибшими. Общие потери россиян достигли 1,6 миллиона военных.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Есть потери – миллион шестьсот потерь и около 700 тысяч погибших, примерно», – ответил Зеленский во время интервью.

Как менялись потери личного состава армии рф во время вторжения в УкраинуСамые большие месячные потери у россиян были в январе прошлого года, а также в конце 2024-го. Подробнее – на инфографике.

Также он предоставил данные по потерям и со стороны Украины. По его словам, если говорить о жертвах, они почти в 15 раз меньше.

«Украина потеряла по меньшей мере 50 тысяч военных погибшими. Еще почти 400 тысяч получили ранения», – отметил президент.

Зеленский подчеркнул тот факт, что большое количество военных считается пропавшими без вести.

Также, по его словам, несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина не проигрывает, а россия не побеждает.

«Победа – это не потерять нашу страну и нашу независимость. Так что с этой точки зрения мы побеждаем. Но учитывая реальную ситуацию на поле бою важно, чтобы инициатива не находилась в руках россии. Мы не проигрываем, а они не побеждают», – сказал президент.

Как известно, в последний раз Москва официально называла количество своих потерь на войне еще в сентябре 2022 года. Тогда речь шла о 5 937 погибших.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны ежемесячно ликвидируют около 30 тысяч российских военных.

Тем временем россия сталкивается с нехваткой новобранцев, а темпы набора в армию упали на 20%.

Также мы сообщали, что Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по временно оккупированной территории Запорожской области. Под обстрел попали сразу три российских подразделения, находившихся на учениях.

А разведка Британии оценила потери рф в войне против Украины почти в полмиллиона военных, отметив, что Кремль вынужден отступать на поле боя.

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