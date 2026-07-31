СБУ подтвердила удар по авиазаводу в Евпатории и одному из крупнейших НПЗ рф в Волгограде

Бойцы Сил обороны совместно со специалистами Службы безопасности Украины нанесли ряд успешных ударов по военным объектам рф. В частности, поражены авиазавод в Евпатории, инфраструктура порта Тамань и Волгоградский НПЗ.
Об этом 31 июля в Телеграм-канале сообщила Служба безопасности Украины.
«Нанесены очередные успешные удары по военной, логистической и нефтеперерабатывающей инфраструктуре россии. Эта спецоперация проведена во исполнение поставленных президентом Владимиром Зеленским задач по снижению военного потенциала государства-агрессора», – говорится в сообщении СБУ.
Так, во временно оккупированной Евпатории были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех Евпаторийского авиационного завода.
Успешно атакована и инфраструктура порта Тамань в Краснодарском крае рф. Там был зафиксирован масштабный пожар.
Кроме этого, успешно поражен НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо.
«Каждое пораженное предприятие ВПК рф, каждый горящий НПЗ или порт – это еще один шаг к истощению военной машины рф. Эти системные операции СБУ по урезанию военного потенциала врага будут продолжаться и впредь», – добавили в ведомстве.
Напомним, накануне Генеральный штаб подтвердил поражение НПЗ в Перми и удар по полигону оккупантов.
Также стало известно, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод, входящий в пятерку крупнейших НПЗ россии, остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Предполагается, что на восстановление работы предприятия может уйти ориентировочно две недели.
Кроме этого, в российской Удмуртской Республике после атаки беспилотников возник пожар на логистическом комплексе маркетплейса Wildberries в городе Сарапул.
Также медиа выяснили, что удары дронов вывели из строя более 30% нефтеперерабатывающих мощностей россии.
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