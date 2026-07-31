В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно

Общество
Читати українською
В Хмельницком 31 июля прогремели несколько мощных взрывов без объявления воздушной тревоги. В ОВА сообщили об отсутствии пострадавших, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото соцмережі

В Хмельницком днем 31 июля прогремели мощные взрывы без объявления воздушной тревоги. Сейчас детали неизвестны, а на месте инцидента продолжается детонация.

Об инциденте сообщили местные жители в соцсетях, а позже информацию подтвердила Хмельницкая областная военная администрация.

«В областном центре прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и детальная информация устанавливаются», – отметили в ОВА.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

В то же время местные жители пишут в соцсетях о том, что в Хмельницком продолжают звучать взрывы, и распространяют кадры с дымом, который поднимается над городом.

Напомним, утром 31 июля российские войска нанесли удар по отделению «Новой почты» в Винницкой области. В результате атаки пострадали восемь человек.

Также в течение ночи российские войска атаковали Украину 255 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Взрыв Хмельницкий Военное положение Воздушная тревога Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
инфографикаСколько судей имеет Украина и другие страны Европы
Больше новостей