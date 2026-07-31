В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно

В Хмельницком днем 31 июля прогремели мощные взрывы без объявления воздушной тревоги. Сейчас детали неизвестны, а на месте инцидента продолжается детонация.

Об инциденте сообщили местные жители в соцсетях, а позже информацию подтвердила Хмельницкая областная военная администрация.

«В областном центре прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и детальная информация устанавливаются», – отметили в ОВА.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

В то же время местные жители пишут в соцсетях о том, что в Хмельницком продолжают звучать взрывы, и распространяют кадры с дымом, который поднимается над городом.

Напомним, утром 31 июля российские войска нанесли удар по отделению «Новой почты» в Винницкой области. В результате атаки пострадали восемь человек.

Также в течение ночи российские войска атаковали Украину 255 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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