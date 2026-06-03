Правительство Венгрии массово увольняет чиновников МИД, которые работали с Сийярто

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Новый правительство Венгрии начало реорганизацию МИД и увольняет десятки чиновников, которые работали под руководством экс-министра Петера Сийярто.
Фото: hungarytoday.hu

Новый правительство Венгрии начало масштабную чистку в Министерстве иностранных дел, в рамках которой увольняет часть сотрудников, работавших под руководством бывшего министра Петера Сийярто.

Об этом в видеообращении на Facebook заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии Дьёрдь Велки.

Сиерто после отставки из МИД войдет в новый состав парламента ВенгрииМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после того, как покинет свой пост, продолжит работать как депутат в новом созыве венгерского парламента.

По его словам, в министерстве в последние недели продолжается внутренний аудит и структурная перестройка. В рамках этого процесса принято решение прекратить трудовые отношения по взаимному согласию с 45 государственными служащими.

Он уточнил, что из более чем тысячи сотрудников министерства сокращения касаются лишь небольшой группы лиц, которые во времена Сийярто были вовлечены в политическое управление ведомством.

«Они напрямую участвовали в процессах, в результате которых Венгрия потеряла репутацию, доверие союзников и оказалась на периферии ЕС. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения», – заявил Велки.

По состоянию на сейчас 38 сотрудников уже согласились оставить должности по взаимному согласию.

В МИД при этом подчеркивают, что процесс не является «чисткой», а частью цивилизованной реорганизации ведомства. Там утверждают, что изменения также направлены на поддержку тех работников, которые, по их словам, подвергались давлению или были отстранены от работы в предыдущие годы.

Напомним, 9 мая Петер Мадяр официально стал главой венгерского правительства. На этой должности он сменил Виктора Орбана, который бессменно руководил страной на протяжении 16 лет.

Как известно, Петер Сийярто регулярно поддерживал контакты с главой МИД России Сергеем Лавровым и передавал ему секретную информацию о внутренних процессах ЕС.

После парламентских выборов в Венгрии, на которых партия Виктора Орбана потерпела поражение, Сийярто перестал появляться в публичном пространстве и снизил активность в социальных сетях.

А позже стало известно, что Петер Сийярто сохранит депутатский мандат в новом составе парламента.

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