Правительство Венгрии массово увольняет чиновников МИД, которые работали с Сийярто

Новый правительство Венгрии начало масштабную чистку в Министерстве иностранных дел, в рамках которой увольняет часть сотрудников, работавших под руководством бывшего министра Петера Сийярто.
Об этом в видеообращении на Facebook заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии Дьёрдь Велки.
По его словам, в министерстве в последние недели продолжается внутренний аудит и структурная перестройка. В рамках этого процесса принято решение прекратить трудовые отношения по взаимному согласию с 45 государственными служащими.
Он уточнил, что из более чем тысячи сотрудников министерства сокращения касаются лишь небольшой группы лиц, которые во времена Сийярто были вовлечены в политическое управление ведомством.
«Они напрямую участвовали в процессах, в результате которых Венгрия потеряла репутацию, доверие союзников и оказалась на периферии ЕС. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения», – заявил Велки.
По состоянию на сейчас 38 сотрудников уже согласились оставить должности по взаимному согласию.
В МИД при этом подчеркивают, что процесс не является «чисткой», а частью цивилизованной реорганизации ведомства. Там утверждают, что изменения также направлены на поддержку тех работников, которые, по их словам, подвергались давлению или были отстранены от работы в предыдущие годы.
Напомним, 9 мая Петер Мадяр официально стал главой венгерского правительства. На этой должности он сменил Виктора Орбана, который бессменно руководил страной на протяжении 16 лет.
Как известно, Петер Сийярто регулярно поддерживал контакты с главой МИД России Сергеем Лавровым и передавал ему секретную информацию о внутренних процессах ЕС.
После парламентских выборов в Венгрии, на которых партия Виктора Орбана потерпела поражение, Сийярто перестал появляться в публичном пространстве и снизил активность в социальных сетях.
А позже стало известно, что Петер Сийярто сохранит депутатский мандат в новом составе парламента.
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