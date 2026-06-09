Венгерский парламент единогласно поддержал сокращение зарплат депутатов почти на 40%

Мир
Читати українською
Парламент Венгрии единогласно поддержал закон, который уменьшает зарплаты народных депутатов и сокращает государственное финансирование парламентских фракций.
фото Index

Парламент Венгрии принял закон, который предусматривает существенное сокращение зарплат народных депутатов и государственного финансирования парламентских фракций.

Об этом сообщает Telex.

Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборахПетер Мадьяр победил Виктора Орбана и партию «Фидес», которые шестнадцать лет управляли Венгрией. «Слово и дело» рассказывает, почему ему это удалось и какой главный вызов стоит перед новым премьер-министром.

Как отмечается, решение было принято единогласно: 189 депутатов проголосовали «за», без ни одного голоса «против» или воздержавшихся.

Инициатором законопроекта выступила оппозиционная партия «Тиса», которая внесла соответствующее предложение в конце мая. Лидер политсилы, действующий премьер-министр Петер Мадьяр, ранее заявлял о намерении сократить государственные расходы и пересмотреть систему финансирования парламента, в частности расходы на депутатские выплаты и деятельность фракций.

Изменения касаются механизма расчета зарплат парламентариев. Сейчас их месячное вознаграждение определяется как тройной размер средней заработной платы. После вступления в силу нового закона этот коэффициент снизится до 1,8.

В результате средняя месячная зарплата депутата снизится с примерно 2 182 488 форинтов брутто до 1 309 493 форинтов брутто. Это означает сокращение почти на 40%, или около 870 тысяч форинтов ежемесячно.

Кроме того, закон также предусматривает уменьшение государственного финансирования парламентских фракций, что повлияет на их бюджеты и организационные возможности в парламенте. Таким образом, реформа охватывает не только личные доходы депутатов, но и общее финансирование политической деятельности в законодательном органе.

Напомним, по результатам апрельских выборов партия Петера Мадяра завоевала рекордное большинство в парламенте. Это дает новому правительству полный контроль над законодательным процессом. Результаты голосования в Венгрии ранее называли «определяющими» для будущего не только страны, но и всего Европейского Союза.

После этого в Венгрии заявили, что новое правительство откажется от практики использования права вето как политического инструмента давления в Европейском Союзе.

Также после победы партии Мадяра на выборах новое правительство Венгрии начал масштабную чистку в Министерстве иностранных дел, в рамках которой уволило часть сотрудников, работавших под руководством бывшего министра Петера Сийярто.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Депутаты Венгрия Парламент Зарплата Народный депутат Голосование
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Запорожье до 32 возросло количество пострадавших в результате российского удара
ВАКС в очередной раз продлил арест гендиректора Павлоградского химзавода
Антикоррупционный суд приговорил к 4,5 годам колонии столичного адвоката
Президент рассказал, кто поможет Украине с антибаллистикой и анонсировал новые санкции против рф
Венгерский парламент единогласно поддержал сокращение зарплат депутатов почти на 40%
Нефть дешевеет после приостановки атак Ирана и Израиля
Россия постепенно теряет инициативу в войне, но ещё не проигрывает – Зеленский
Рф ночью атаковала Украину двумя ракетами и более чем 160 дронами: сколько сбила ПВО
НМТ-2026: когда абитуриенты получат результаты и как рассчитать конкурсный балл
США могут объявить о «полной победе» над Ираном в течение двух недель – Трамп
Больше новостей