Венгерский парламент единогласно поддержал сокращение зарплат депутатов почти на 40%

Парламент Венгрии принял закон, который предусматривает существенное сокращение зарплат народных депутатов и государственного финансирования парламентских фракций.

Об этом сообщает Telex.

13 апреля 2026, 17:03 Сказка о Драконе и Мадьяре: главный вызов для Венгрии после поражения Орбана на выборах Петер Мадьяр победил Виктора Орбана и партию «Фидес», которые шестнадцать лет управляли Венгрией. «Слово и дело» рассказывает, почему ему это удалось и какой главный вызов стоит перед новым премьер-министром.

Как отмечается, решение было принято единогласно: 189 депутатов проголосовали «за», без ни одного голоса «против» или воздержавшихся.

Инициатором законопроекта выступила оппозиционная партия «Тиса», которая внесла соответствующее предложение в конце мая. Лидер политсилы, действующий премьер-министр Петер Мадьяр, ранее заявлял о намерении сократить государственные расходы и пересмотреть систему финансирования парламента, в частности расходы на депутатские выплаты и деятельность фракций.

Изменения касаются механизма расчета зарплат парламентариев. Сейчас их месячное вознаграждение определяется как тройной размер средней заработной платы. После вступления в силу нового закона этот коэффициент снизится до 1,8.

В результате средняя месячная зарплата депутата снизится с примерно 2 182 488 форинтов брутто до 1 309 493 форинтов брутто. Это означает сокращение почти на 40%, или около 870 тысяч форинтов ежемесячно.

Кроме того, закон также предусматривает уменьшение государственного финансирования парламентских фракций, что повлияет на их бюджеты и организационные возможности в парламенте. Таким образом, реформа охватывает не только личные доходы депутатов, но и общее финансирование политической деятельности в законодательном органе.

Напомним, по результатам апрельских выборов партия Петера Мадяра завоевала рекордное большинство в парламенте. Это дает новому правительству полный контроль над законодательным процессом. Результаты голосования в Венгрии ранее называли «определяющими» для будущего не только страны, но и всего Европейского Союза.

После этого в Венгрии заявили, что новое правительство откажется от практики использования права вето как политического инструмента давления в Европейском Союзе.

Также после победы партии Мадяра на выборах новое правительство Венгрии начал масштабную чистку в Министерстве иностранных дел, в рамках которой уволило часть сотрудников, работавших под руководством бывшего министра Петера Сийярто.

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