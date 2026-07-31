Передача 226 гектаров леса под «дачу Медведчука»: вручено новое подозрение

Закарпатская прокуратура установила личность и вручила подозрение экс-чиновнику, причастному к незаконному использованию 226 гектаров государственного леса для резиденции, известной как «дача Медведчука».

Об этом 31 июля сообщили Офис Генпрокурора и Национальная полиция Украины в Телеграм-канале.

Так, 22 июля в рамках расследования было сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему директору филиала «Свалявское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины», который сейчас является депутатом Свалявского городского совета (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Экс-чиновник стал седьмым подозреваемым по делу.

6 сентября 2024, 20:52 АРМА продало на аукционе восемь часов Медведчука: сколько денег удалось выручить АРМА реализовало на торгах восемь часов из арестованной коллекции Виктора Медведчука. Самым дорогим лотом стали Patek Philippe за 1,2 млн грн.

Следствием установлено, что в 2022–2024 годах он не обеспечил надлежащего контроля за использованием земель лесного фонда и не принял мер для прекращения их нецелевого использования.

«В настоящее время в суд уже направлены обвинительные акты в отношении трех должностных лиц – начальника областного и экс-руководителей Воловецкого и Свалявского лесных хозяйств. По версии следствия, они, зная о целевом назначении земель, согласовали и заключили договоры, которые позволили использовать государственный лес для нужд частной резиденции. Досудебное расследование в отношении еще трех лиц продолжается», – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В зависимости от роли им инкриминируют самовольное занятие земельного участка, злоупотребление властью и служебную халатность, повлекшие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Речь идет о лесном массиве площадью 226 гектаров, на котором построен комплекс «Медвежья Дубрава». Эта территория относится к эксплуатационным лесам и должна была использоваться для ведения лесного хозяйства и заготовки древесины. Однако ее огородили трехметровым забором длиной около 8 километров, ограничив доступ граждан и работников лесного хозяйства. На участке разместили здания, дороги и другие объекты инфраструктуры, сообщили прокуроры.

Ущерб государству составил 27 миллионов гривен.

Напомним, первые фото обысков на даче Медведчука в сети появились еще в 2021 году. Следственные действия состоялись в рамках уголовного производства, согласно которому жена экс-нардепа Оксана Марченко незаконно получила в частную собственность участок земли в Закарпатской области.

Также в апреле 2022 года суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Кроме этого мы сообщали, что самолет и вертолет, принадлежавшие семье народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, передали в пользование Вооруженным силам Украины.

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