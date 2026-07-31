Правоохранители задержали агента ФСБ, который готовил новые удары по киевским ТЭЦ

Национальная безопасность
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СБУ сообщила о задержании агента ФСБ, который собирал разведданные для новых российских атак на ТЭЦ и электроподстанции Киевской и Житомирской областей.
Фото СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для подготовки новых российских ударов по объектам энергетики Киева и Житомирской области.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным следствия, злоумышленник собирал информацию о теплоэлектроцентралях, электроподстанциях и других объектах, которые обеспечивают электроэнергией столичный регион.

Задержанным оказался работник предприятия по обработке гранита в Житомирской области. В поле зрения российских спецслужб он попал через Telegram-каналы, где искал возможность получить «быстрый заработок». После вербовки мужчина начал выполнять задания ФСБ.

Под видом рабочих поездок агент отслеживал последствия предыдущих атак на энергетические объекты Киевской и Житомирской областей, а также собирал координаты потенциальных целей для новых ударов.

Кроме этого, мужчина шпионил за Силами обороны. Он фиксировал места расположения украинских военных подразделений, скопления личного состава и техники, а также данные об оперативных аэродромах и военных полигонах на севере Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность агента и задержали его на рабочем месте. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Задержанному сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который корректировал атаки войск рф на Харьковщине.

Также ранее СБУ задержала в Хмельницкой области агента ФСБ, который собирал данные об оборонных предприятиях и логистических объектах для подготовки новых ракетных и дроновых ударов России по западным регионам.

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