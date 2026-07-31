ВАКС назначил к рассмотрению дело судьи апелляционного хозсуда

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Людмилы Крапивны в недостоверном декларировании и незаконном обогащении.

Такое решение 27 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению (Кропивны – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Судебное рассмотрение осуществлять в открытом судебном заседании судьей единолично с участием уполномоченного прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обвиняемой, ее защитников, с вызовом свидетелей», – говорится в решении.

Следующее заседание назначили на сегодня, 31 июля в 13:40.

Напомним, САП направила в суд дело судьи Людмилы Крапивны о незаконном обогащении. По версии следствия, в конце 2021 года судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Крапивная приобрела в собственность два земельных участка и жилой дом в Киевской области, стоимость которых более 16 млн грн превышает его законные доходы. На сайтах недвижимости эти объекты продавали почти за 1 миллион долларов, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. дол. (ориентировочно 24 млн грн на дату приобретения).

Также, как отмечают органы, судья в своих декларациях за 2021 – 2024 годы указывала на недостоверные сведения об этом имуществе, а именно о его стоимости.

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