В Киеве строят резервную теплосеть на случай остановки ТЭЦ-5

Общество
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В Голосеевском районе Киева строят новую теплотрассу для Теремков-1 и Теремков-2, которая создаст резервную схему теплоснабжения для сотен домов, школ и медицинских учреждений.
Фото ілюстративне КП «Київтеплоенерго»

В Голосеевском районе Киева начали строительство новой теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Проект реализуют в рамках Плана устойчивости столицы, чтобы создать резервную схему теплоснабжения на случай критической остановки ТЭЦ-5.

Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, новая теплосеть позволит обеспечить стабильную подачу тепла для 183 жилых домов, трех медицинских учреждений и 18 учреждений образования – школ и детских садов.

Заказчиком работ выступает КП «Киевтеплоэнерго». Теплотрассу будут прокладывать через территорию зеленых насаждений, поэтому часть деревьев и кустарников в пределах строительного коридора придется удалить.

По данным городской власти, специалисты обследовали территорию и определили, что во время работ могут быть удалены 662 дерева, из которых 56 планируют пересадить, а также 70 кустарников, 16 из которых также пересадят.

После завершения строительства территорию восстановят: проведут благоустройство, рекультивацию и высадят новые деревья и зеленые насаждения. За удаленные растения заказчик выплатит компенсацию, которую направят на развитие зеленых зон Киева.

В КГГА отметили, что строительство резервной теплосети является частью мероприятий по повышению устойчивости критической инфраструктуры столицы в условиях военных угроз.

Напомним, ранее сообщалось, что летом жители Киева продолжали получать счета за отопление за январь, хотя фактическое предоставление услуги не осуществлялось.

Позже в «Киевтеплоэнерго» объяснили, что такие начисления не проводились из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Впоследствии предприятие провело автоматический перерасчет стоимости отопления за январь 2026 года для 99% своих потребителей.

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Киев Теплосети Теплосеть Строительство ТЭЦ
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