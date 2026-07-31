Россияне ударили по отделению «Новой почты» на Виннитчине, есть раненые

В пятницу, 31 июля, российские войска нанесли удар по отделению «Новой почты» в Винницкой области. В результате атаки пострадали восемь человек.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Как отмечается, враг ударил по Винницкой области около 10 часов утра. Зафиксировано попадание по отделению «Новой почты».

В настоящее время известно о восьми пострадавших в результате атаки, трое из них находятся в реанимации. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, наши аналитики выяснили, что с начала текущего года российские военные уже более 20 раз атаковали отделения, сортировочные терминалы, а также депо «Новой почты» в разных городах Украины.

В частности, в ночь против 25 июля российские войска ударили дронами по территории автодвора сортировочного терминала «Новой почты» в Сумах. В результате удара погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании.

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