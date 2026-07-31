Россия уничтожила в Киеве завод американской компании по производству дронов – The Guardian

Российская баллистическая ракета разрушила в Киеве завод компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в США, которая производит ударные беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом.

Об этом сообщает The Guardian.

29 июля 2026, 14:17 Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦ С начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, предприятие принадлежало американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр в 2023 году. Компания Terminal Autonomy занимается разработкой высокоточных «глубоких ударных» дронов с системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Речь идет о беспилотниках AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. На сайте компании указано, что она создает боеприпасы с использованием искусственного интеллекта и высокоточные системы, которые уже применяются против российских целей на фронте.

По словам источника, знакомого с деятельностью компании, во время атаки никто не погиб.

Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Энтони Винчи заявил, что Россия, вероятно, не обращает внимания на страну происхождения владельца предприятия, если считает его военной целью.

«Русским все равно, кому принадлежит производственный объект. Это все равно остается целью», – отметил он.

В The Guardian отметили, что атака может иметь значение на фоне планов США разрешить Украине производство американских систем вооружения, в частности ракет Patriot. По оценкам экспертов, в случае размещения такого производства в Украине Россия также могла бы попытаться его атаковать.

Напомним, по данным президента Владимира Зеленского, в течение прошлой недели российские войска выпустили по Украине почти 1700 беспилотников, более 1630 управляемых авиабомб и 95 ракет различных типов. Более половины примененных ракет были баллистическими.

Из-за усиления российских ракетных атак на июльском саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для Patriot, а Владимир Зеленский позже анонсировал новый пакет помощи с боеприпасами для этих систем.

Однако накануне СМИ сообщили, что американский лидер внезапно заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения относительно предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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