В Китае произошел масштабный оползень: более 50 погибших, есть пропавшие без вести

В китайской провинции Чунцин произошел масштабный оползень, в результате которого погиб 51 человек. Спасатели завершили наземные поисковые работы, однако еще как минимум десять человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает издание, оползни в Китае начались еще 17 июля, когда обрушились скалы и валуны в уезде Пэншуй, засыпав жилые дома на берегу реки Уцзян и заблокировав десятки людей под обломками. Местные власти тогда сообщили, что эвакуировали около 1 100 жителей после того, как были обнаружены признаки оползня.

Сейчас уже известно как минимум о 51 погибшем в результате непогоды. Еще как минимум десять человек остаются пропавшими без вести. Поисковая операция осложняется тем, что часть людей могла оказаться в реке Уцзян. Спасатели продолжают работы с привлечением водолазов и подводных роботов.

Власти сообщили, что движение транспорта в пострадавшем районе планируют восстановить в ближайшее время.

Напомним, недавно на юго-западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.. В результате стихийного бедствия пострадали как минимум 50 человек, повреждены здания, дороги и мосты, а десятки тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

А накануне сообщалось, что в штате Ассам на северо-востоке Индии в результате масштабных наводнений уже погибли как минимум 78 человек. Также известно примерно о 300 тысячах пострадавших. Спасательные службы продолжают эвакуацию и оказание помощи, однако синоптики предупреждают о новых сильных дождях.

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