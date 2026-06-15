Под ударом были все районы Киева: в ГСЧС сообщили уточненные данные о последствиях обстрела

В Киеве продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки. В разных районах города вспыхнули пожары, есть разрушения жилых домов и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Одни из наибольших разрушений зафиксировали в Оболонском районе. Там загорелись около 30 автомобилей, горели складские помещения, повреждены жилые дома, выбиты окна и двери. В одном из домов произошел пожар с разрушением между 3 и 4 этажами, также было повторное попадание в 9-этажку. Два человека получили травмы, их забрали медики.

В Подольском районе горели частные и многоквартирные дома. В Печерском – попадания в жилые дома повлекли за собой пожары, также пострадала крыша одного из храмов (приблизительно 800 кв. м).

В Соломенском районе из-за попадания в 9-этажку загорелись 5–6 этажи. Спасатели эвакуировали 12 человек, среди них трое детей.

В Шевченковском районе повреждены жилые и нежилые здания, торговые объекты. Из 25-этажного дома спасли трех человек, еще одного человека деблокировали из лифта с ожогами.

Повреждения также есть в Днепровском, Деснянском, Дарницком и Святошинском районах.

На местах работают спасатели. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, согласно последним сообщениям в Киеве в результате атаки пострадали 19 человек, 9 из них в больницах, трое – в тяжелом состоянии.

Как известно, столицу этой ночью снова массированно обстреляли дронами и ракетами. Одно из попаданий было в крышу Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

Кроме Киева под ударом был Харьков, где в результате повторного удара погибли 5 спасателей, еще пятеро получили ранения.

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