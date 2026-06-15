Атака на Киев: четверо погибших и есть раненые, повреждения почти во всех районах

В Киеве в результате массированной российской атаки в ночь на 15 июня есть разрушения или повреждения почти во всех районах. Известно как минимум о четырех погибших и 23 раненых после обстрела. В столице продолжается ликвидация последствий.

Об этом сообщают мэр Киева Виталий Кличко, глава КГВА Тимур Кравченко и ГСЧС.

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека. Также уже известно о 23 пострадавших, среди них – ребенок.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки повреждения и пожары зафиксировали почти во всех районах столицы. Аварийно-спасательные службы работают примерно на 50 локациях.

В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. После падения обломков возникли пожары, также сгорели около 30 автомобилей.

В Подольском районе из-за падения обломков произошли пожары в частном жилом доме и трехэтажном здании.

В Соломенском районе повреждения получили жилые дома, также сообщается о пожаре на территории учебного заведения.

В Печерском районе повреждены жилые дома и объекты нежилой застройки. Произошел пожар в общежитии, а также загорелась крыша Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры.

В Днепровском районе в результате падения обломков повреждены жилые дома. В Деснянском районе зафиксировано возгорание на территории детского сада.

В Голосеевском районе возникли пожары на складских объектах, повреждены жилой дом и объект инфраструктуры. В Дарницком районе обломки упали на открытых территориях.

В Шевченковском районе повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и предприятия.

Также в результате атаки повреждены линии электропередачи. В северной части Киева без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов. Последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 15 июня Киев подвергся очередной комбинированной атаке ракетами и дронами. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

Также, как известно, после массированного обстрела в Киеве вспыхнул Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там продолжается ликвидация пожара.

Кроме того, в столице в результате российской атаки получила повреждения Национальная киностудия имени Александра Довженко – одна из старейших киностудий Украины. На территории объекта возник пожар.

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