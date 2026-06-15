Четыре европейские страны готовы отменить санкции против Ирана, но есть условие

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии заявили о готовности рассмотреть отмену санкций против Ирана в случае выполнения Тегераном «четких и проверенных шагов» относительно его ядерной программы.

Об этом говорится в совместном заявлении государств, опубликованном на сайте британского правительства.

14 июня 2026, 14:55 В Иране рассказали детали будущего соглашения со США США готовы вернуть Ирану замороженные активы на 25 млрд долларов и временно снять нефтяные санкции в обмен на ограничение ядерной деятельности Тегерана.

В документе приветствуется достигнутое соглашение между США и Ираном, которое названо «дипломатическим прорывом». Посредническую роль в переговорах сыграли, в частности, Пакистан и Катар.

Европейские лидеры заявили, что нынешний момент является «возможностью для восстановления региональной стабильности и укрепления мировой экономики», однако подчеркнули необходимость как можно более скорейшего завершения детальных переговоров и практической имплементации договоренностей.

Отдельно подчеркивается важность скорейшего открытия Ормузского пролива и обеспечения «безусловной свободы судоходства». Европейские страны заявили о готовности поддержать соответствующие меры, в частности миссию по разминированию и защите торгового судоходства в регионе.

В заявлении также отмечается, что Иран «никогда не должен получить ядерное оружие». Европейские государства выразили готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ для достижения этой цели.

В случае подтвержденных шагов со стороны Ирана по сворачиванию ядерной программы ЕС готов рассмотреть возможность постепенной отмены соответствующих санкций.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран якобы достигнуто «мирное соглашение».

Власти Ирана уже раскрыли детали проекта меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами, который может быть подписан в ближайшее время. Документ охватывает вопросы ядерной программы, санкционной политики и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

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