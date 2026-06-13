Иран заминировал хранилища с обогащенным ураном из-за опасений операции США – СМИ

Иран существенно усилил защиту своих запасов высокообогащенного урана после информации о том, что США готовили тайную наземную операцию для захвата ядерных материалов. За последние недели входы в хранилища заминировали, а туннели намеренно обрушили.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских разведслужб.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации источников, доступ к примерно полутонне высокообогащенного урана стал значительно сложнее и опаснее, чем месяц назад. Соответствующее решение Тегеран принял после того, как президент США Дональд Трамп публично намекал, что может отдать приказ американским военным захватить иранский уран.

При этом Трамп неоднократно заявлял, что изъятие этого материала является приоритетом для США на текущих переговорах по прекращению войны.

Как отмечается, новые укрепления могут серьезно усложнить реализацию потенциальной ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

«Если это сообщение правдиво, это точно усложнит изъятие высокообогащенного урана», – заявил экс-глава Управления по изъятию ядерных материалов Национального управления ядерной безопасности США Скотт Рокер.

По данным СМИ, стороны приближаются к договоренности, которая предусматривает передачу Ираном запасов обогащенного урана Соединенным Штатам для последующего уничтожения и вывоза из страны.

Однако, как сообщается, даже для иранцев вывоз обогащенного материала также будет сложной и опасной задачей, поскольку для этого понадобится тяжелая землеройная техника и проведение разминирования.

Источники СМИ считают, что большая часть запасов находится в заваленных туннелях ядерного комплекса в Исфахане в центральном Иране, а часть дополнительного материала хранится на других объектах.

Как известно, накануне в CNN сообщали, что Соединенные Штаты в конце прошлого месяца рассматривали вариант тайной наземной операции в Иране, целью которой могло стать изъятие высокообогащенного урана.

Напомним, Трамп объявил о прекращении войны с Ираном. Он заявил, что сторонам удалось урегулировать почти все спорные моменты, а подписание мирного соглашения запланировано в Европе на эти выходные.

Такие заявления Трампа в Иране сначала опровергли, но затем сообщили, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.

Подписание этого документа между США и Ираном скорее всего пройдет на территории Швейцарии.

Стоит отметить, что до этого Трамп планировал нанести еще один «очень мощный» удар по иранским объектам, однако позже передумал, а журналисты уже выяснили причины такого резкого изменения позиции лидера США.

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