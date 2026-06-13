Рф помогла Ирану восстановить ракетный арсенал во время перемирия с США

Во время восьминедельного перемирия с США Иран восстановил около трех четвертей своего ракетного арсенала и пополнил его новыми российскими образцами. В случае возобновления боевых действий Тегеран снова может нанести удар почти в полную силу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки разведки.

13 июня 2026, 02:49 США готовили тайную наземную операцию в Иране для захвата ядерных материалов – СМИ В США разрабатывали тайный план наземной операции в Иране для возможного изъятия ядерных материалов. Пентагон оценивал риски миссии как чрезвычайно высокие из-за угрозы потерь и возможной эскалации конфликта.

По данным источников, сейчас Иран имеет около 75% боеприпасов, которые были у него до начала войны, и может легко нарастить их количество.

Речь, в частности, идет о неспецифицированных российских ракетах, которые, вероятно, были произведены в течение последнего года.

В Bloomberg отмечают, что это дает иранской армии достаточную огневую мощь для ответного удара почти в полном объеме, если боевые действия в регионе возобновятся.

В марте, в разгар воздушной кампании США и Израиля, Иран имел около 60% довоенных запасов ракет. Тогда удары были направлены на то, чтобы парализовать способность Тегерана атаковать на большие расстояния.

С 28 февраля до 8 апреля, когда вступило в силу перемирие, Иран запустил более 1850 ракет по региону и как минимум вдвое больше дронов типа Shahed.

По оценкам США и Израиля, в первый месяц войны было уничтожено около двух третей иранских пусковых установок. Министр обороны США Пит Хегсет в середине марта заявлял, что наступательный потенциал Ирана сократили на 90%.

В то же время президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что у Ирана осталось лишь 21-22% ракет.

По данным Bloomberg, часть иранских баллистических ракет и пусковых установок была не уничтожена, а фактически заблокирована под обломками в подземных хранилищах. Вероятнее всего, Тегеран использовал время перемирия, чтобы снова открыть эти склады и перераспределить запасы.

Источник в западной разведке также считает, что Иран мог бы восстановить производство новых Shahed при наличии стекловолокна, взрывчатки, систем наведения и двигателей. В то же время часть этих материалов, особенно взрывчатка, могла стать менее доступной после нескольких недель бомбардировок.

Старшая научная сотрудница вашингтонского центра Стимсона Келли Грико заявила, что производство новых моделей не станет большой проблемой для промышленной базы Ирана даже в военное время.

По ее словам, то, что Иран сейчас имеет относительно большую часть довоенного арсенала, усложняет для США решение о возобновлении полномасштабных атак.

Аналитик Bloomberg Economics Бекка Вассер отметила, что, несмотря на тактические успехи, США не достигли главной цели – не разрушили оборонно-промышленную базу Ирана и существенно не снизили его ракетный потенциал.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении войны с Ираном. Он заявил, что сторонам удалось урегулировать почти все спорные моменты, а подписание мирного соглашения запланировано в Европе на эти выходные.

Такие заявления Трампа в Иране сначала опровергли, но затем сообщили, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.

Подписание этого документа между США и Ираном, вероятнее всего, пройдет на территории Швейцарии.

Стоит отметить, что до этого Трамп планировал нанести еще один «очень мощный» удар по иранским объектам, однако позже передумал, а журналисты уже выяснили причины такой резкой смены позиции лидера США.

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