Нефть снова подорожала после ударов США по Ирану и закрытия Ормузского пролива

Мировые цены на нефть в четверг, 11 июня, резко выросли после новой эскалации между США и Ираном, а также заявлений Тегерана о очередном закрытии Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $1,48 (1,59%) – до $94,58 за баррель. Американская нефть WTI выросла на $1,71 (1,90%) – до $91,74 за баррель. В ходе сессии котировки WTI ранее поднимались более чем на $3.

Рост цен произошёл после заявлений Тегерана о закрытии ключевого для мировой энергетики Ормузского пролива, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа. Иран также пригрозил открывать огонь по любым судам, которые попытаются пройти через этот маршрут.

Параллельно США нанесли новые удары по целям в Иране, что стало очередным витком эскалации после хрупкого прекращения огня. Президент Дональд Трамп заявил, что атаки могут быть прекращены, однако пригрозил новыми масштабными ударами в случае отказа Тегерана от заключения мирного соглашения.

Аналитики отмечают, что ситуация свидетельствует об отсутствии перспектив быстрого дипломатического урегулирования, а поставки энергоресурсов из Персидского залива останутся ограниченными.

Дополнительным фактором влияния стало сокращение запасов нефти в США: по данным Управления энергетической информации (EIA), за неделю, завершившуюся 5 июня, запасы сырой нефти снизились на 7,2 млн баррелей – до 426,5 млн баррелей.

В то же время, по оценкам Reuters, добыча ОПЕК в мае упала до самого низкого уровня за более чем 20 лет из-за ограничений экспорта и перебоев с поставками в регионе.

Напомним, мировые цены на нефть выросли более чем на $3 за баррель в понедельник, 8 июня, после эскалации на Ближнем Востоке, в частности ударов Израиля по Ливану и последующих обменов ударами с Ираном, что усилило опасения по поводу поставок энергоресурсов.

Однако уже во вторник, 9 июня, нефть подешевела после того, как Иран и Израиль заявили о прекращении взаимных атак на фоне призыва президента США Дональда Трампа, хотя обе стороны предупреждали, что могут возобновить боевые действия.

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