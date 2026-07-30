Несмотря на обещание, Тищенко так и не поднял в Раде вопрос цен на АЗС

Политика
Читати українською
В своем телеграм-канале Тищенко обещал поднять на следующем пленарном заседании Рады вопрос цен на АЗС. Впрочем, в выступлении 30 июня нардеп говорил о НАБУ и САП, а не о топливе.
Несмотря на обещание, Тищенко так и не поднял в Раде вопрос цен на АЗСФото: sluga-narodu.com

Народный депутат Украины Николай Тищенко не поднял вопрос о урегулировании цен на АЗС во время пленарного заседания Рады 30 июня, о чем уверял в своем телеграм-канале за неделю до этого.

«На следующей парламентской неделе, на следующей сессии, я подниму вопрос о урегулировании цен на наших украинских АЗС. Также правительству хочется напомнить, что оно не только должно ходить на презентации и встречаться с иностранцами на фуршетах, а оно еще и регуляторный орган», – говорит нардеп в видео, готовя битые огурцы.

Николай Тищенко действительно выступил на пленарном заседании 30 июня, однако тема его речи касалась не АЗС и «топливной мафии», а НАБУ и САП. Тищенко обвинил антикоррупционные органы в давлении на депутатов, нарушении принципов разделения власти и связал НАБУ с наркокартелем «Химпром».

Напомним, согласно подсчетам аналитиков «Слово и дело», Николай Тищенко имеет один из самых низких процентов ответственности среди нардепов текущего созыва Рады – 54% его обещаний имеют статус «провалено».

Разбор наиболее резонансных обещаний Тищенко – об обедах для врачей, защите от рейдерства и сложении депутатских полномочий – читайте в нашем обзоре. Полный список обещаний нардепа доступен в его профиле.

Как мы сообщали ранее, 29 июня 2026 года САП и НАБУ объявили нардепу Тищенко о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют просьбу предоставить неправомерную выгоду, легализацию незаконных средств и внесение заведомо ложных сведений в декларацию.

Позже за нардепа внесли залог в размере 10 миллионов гривен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховная рада Обещания политиков Обещания нардепов АЗС Цены на дизтопливо Бензин Николай Тищенко
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Взрывы на Хмельнитчине: в ССО сообщили о происшествии на территории полигона
На командира «Хартии» Оболенского пытались совершить покушение – президент
Зеленский подтвердил удары по логистическим центрам Wildberries в трех регионах рф
Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ
ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни
В Киеве мошенник выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен: ему сообщили о подозрении
Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ
Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений
Рф атаковала ракетой предприятие и больницу в Одессе: есть раненые
В Хмельницком прогремели мощные взрывы без объявления тревоги: что известно
Больше новостей