Несмотря на обещание, Тищенко так и не поднял в Раде вопрос цен на АЗС

Народный депутат Украины Николай Тищенко не поднял вопрос о урегулировании цен на АЗС во время пленарного заседания Рады 30 июня, о чем уверял в своем телеграм-канале за неделю до этого.

«На следующей парламентской неделе, на следующей сессии, я подниму вопрос о урегулировании цен на наших украинских АЗС. Также правительству хочется напомнить, что оно не только должно ходить на презентации и встречаться с иностранцами на фуршетах, а оно еще и регуляторный орган», – говорит нардеп в видео, готовя битые огурцы.

Николай Тищенко действительно выступил на пленарном заседании 30 июня, однако тема его речи касалась не АЗС и «топливной мафии», а НАБУ и САП. Тищенко обвинил антикоррупционные органы в давлении на депутатов, нарушении принципов разделения власти и связал НАБУ с наркокартелем «Химпром».

Напомним, согласно подсчетам аналитиков «Слово и дело», Николай Тищенко имеет один из самых низких процентов ответственности среди нардепов текущего созыва Рады – 54% его обещаний имеют статус «провалено».

Разбор наиболее резонансных обещаний Тищенко – об обедах для врачей, защите от рейдерства и сложении депутатских полномочий – читайте в нашем обзоре. Полный список обещаний нардепа доступен в его профиле.

Как мы сообщали ранее, 29 июня 2026 года САП и НАБУ объявили нардепу Тищенко о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют просьбу предоставить неправомерную выгоду, легализацию незаконных средств и внесение заведомо ложных сведений в декларацию.

Позже за нардепа внесли залог в размере 10 миллионов гривен.

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