Цены на нефть упали более чем на 2% после того, как Трамп отменил удар по Ирану

Цены на нефть в пятницу, 12 июня, упали более чем на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил о отмене запланированных ударов по Ирану. Это снизило опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке после взаимных атак в начале недели.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $2,11 (–2,3%) до $88,27 за баррель. Американская нефть WTI снизилась на $1,90 (–2,2%) до $85,81 за баррель.
Как известно, накануне Трамп сообщил, что отказался от планов ударов, поскольку переговоры с Ираном продвинулись вперёд, и уже в ближайшие выходные может быть подписано мирное соглашение, которое будет предусматривать открытие Ормузского пролива для судоходства. В то же время в Тегеране заявили, что окончательного решения по соглашению ещё не принято.
Аналитики отмечают, что реакция рынка была быстрой и резкой, однако риски сохраняются. По словам экспертов, даже при коррекции цен вниз нефть может удерживаться выше уровня поддержки в районе низких $80 за баррель, а общий тренд остаётся потенциально восходящим.
Отдельно подчёркивается, что Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ, остаётся ключевым фактором риска для энергетического рынка. Любое ограничение судоходства там традиционно приводит к росту цен.
Также ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 970 тыс. баррелей в сутки, но повысила оценку на 2027 год, ожидая дальнейшего восстановления потребления.
Напомним, в течение недели цены на нефть в основном росли на фоне новой эскалации между США и Ираном, а также заявлений Тегерана о очередном закрытии Ормузского пролива.
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