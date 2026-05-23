Нефтяной терминал, нефтебаза и танкер теневого флота: Генштаб рассказал о пораженных целях рф

В ночь на субботу, 23 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым объектам российской военно-логистической инфраструктуры, в частности по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Краснодарском крае.
Об этом сообщили в Генштабе.
По данным военных, в районе Новороссийска также была поражена перевалочная нефтебаза «Грушовая», которая является частью комплекса «Шесхарис». Отметим, что нефтяной терминал является одним из крупнейших в россии на Черном море и входит в систему ПАО «Транснефть». Его пропускная способность достигает 75 млн тонн нефти в год, а резервуарный парк составляет около 1,28 млн кубических метров.
Отдельно сообщается о поражении в акватории Черного моря района базирования кораблей так называемого «теневого флота» россии. Подтверждено попадание по танкеру CHRYSALIS.
Кроме того, удары были нанесены по ряду объектов на оккупированных территориях: узлам связи противника на Луганщине и в Запорожской области, складу материально-технического обеспечения в Запорожской области, а также складу боеприпасов в Донецкой области.
Напомним, ранее в СБУ сообщали, что в результате ударов были уничтожены пункт дислокации личного состава рф, ремонтная база для обслуживания вражеских беспилотников, здание оккупационной полиции, а также значительные запасы горючего и техники на временно оккупированных территориях.
Кроме этого, 23 мая президент Владимир Зеленский сообщил о поражении одного из важных российских военных предприятий в Пермском крае.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»