Каждого третьего украинца возмущает покупка элитной недвижимости топ-чиновниками во время войны

Каждого третьего украинца возмущают сообщения о покупке или строительстве элитной недвижимости топ-чиновниками во время войны. Исследование фиксирует преобладание резко негативных реакций – от возмущения из-за социального неравенства до неверия в возможность преодоления коррупции.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Анализ эмоционального восприятия новостей и расследований о приобретении или строительстве элитной недвижимости топ-чиновниками во время войны фиксирует преобладание резко негативных оценок и глубокое разочарование среди респондентов. Такие случаи вызывают возмущение и ощущение несправедливости у 34% опрошенных, что связано с осознанием пропасти между властью и обычными гражданами. Ещё более четверти (28%) реагируют неверием в возможность преодолеть коррупцию в стране в целом.

Позитивные и нейтральные эмоции существенно менее распространены. Лишь 8% респондентов испытывают удовлетворение от того, что борьба с коррупцией продолжается, 9% воспринимают такие ситуации спокойно или нейтрально, считая их типичными для разных стран и периодов. Ещё 9% не следят за подобными новостями или относятся к ним равнодушно, тогда как 12% затруднились с ответом.

В социально-демографическом разрезе мужчины чаще реагируют более эмоционально: 40% из них испытывают возмущение из-за разрыва между властью и обществом (против 30% среди женщин), при этом они немного чаще испытывают и удовлетворение от того, что борьба с коррупцией продолжается (11% против 5%). Женщины, в свою очередь, чаще демонстрируют пессимизм – 31% не верят в возможность преодоления коррупции (против 24% среди мужчин) и чаще затрудняются с ответом (15% против 9%).

Эмоциональное напряжение возрастает с возрастом: респонденты в возрасте 55 лет и старше чаще всего выражают возмущение (42% против 34% в целом) и реже игнорируют тему (5% не следят за новостями против 9%). В группе 45–54 лет чаще всего фиксируется неверие (33% против 28%). В то же время молодежь (18–29 лет) и респонденты 30–44 лет чаще занимают более отстраненную позицию – среди них наибольшие доли тех, кто не следит за такими новостями (14% и 12% соответственно) или воспринимает их спокойно (12% среди молодежи). При этом самые молодые респонденты несколько чаще испытывают оптимизм относительно антикоррупционной борьбы (11% против 8% в целом).

На региональном уровне наиболее критические настроения зафиксированы на Юге, где уровень возмущения достигает 37%, и на Востоке, где 32% опрошенных испытывают неверие. Восточный регион также выделяется наибольшей долей тех, кто воспринимает ситуацию спокойно или философски (14% против 9%). На Западе самый высокий уровень игнорирования темы – 13% респондентов не следят за такими новостями (против 9% в целом).

Напомним, по результатам нашего прошлого исследования, половина населения Украины знает о государственных жилищных программах вроде «єОселя» и «єВідновлення», однако не участвует в них из-за отсутствия потребности. Среди тех, кому помощь нужна, треть сталкивается с барьерами, а успешный опыт имеют лишь 5% опрошенных.

Также как удалось выяснить нашим аналитикам, большинство украинцев имеют доход на уровне до 15 000 грн на одного взрослого члена семьи, однако комфортными считают значительно более высокие суммы – преимущественно от 25 000 до 50 000 грн.

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