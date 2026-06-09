Почему украинцы не подаются на государственные жилищные программы – соцопрос

Половина населения Украины знает о государственных жилищных программах вроде «єОселя» и «єВідновлення», однако не принимает в них участие из-за отсутствия потребности. Среди тех, кому помощь нужна, треть сталкивается с барьерами, а успешный опыт имеют только 5% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Данные исследования свидетельствуют, что среди той части респондентов, которая имеет жилищную потребность, уровень успешного привлечения к программам остается невысоким по сравнению с существующими барьерами и скепсисом.

Реальный опыт участия имеют лишь 5% опрошенных, которые уже воспользовались этими инструментами или находятся в процессе получения кредита либо сертификата.

В то же время суммарно 35% респондентов сталкиваются с различными препятствиями на пути к государственной поддержке:

17% заявляют о невозможности участия из-за несоответствия действующим критериям;

12% испытывают потребность, но проявляют недоверие к эффективности программ;

6% уже пытались подать заявку, однако получили отказ по бюрократическим причинам или из-за несоответствия требованиям.

Доля тех опрошенных, кто впервые услышал о существовании таких программ, также достаточно высока и составляет 10,5%.

В то же время анализ данных относительно опыта взаимодействия украинцев с государственными жилищными программами выявил наиболее заметные отклонения в некоторых социально-демографических группах населения.

Возраст

Наиболее активно взаимодействует с государственными программами молодежь в возрасте 18-29 лет. В этой категории зафиксирован самый высокий уровень успешного участия: 10% опрошенных уже воспользовались помощью или находятся в процессе её оформления (что вдвое превышает показатель в целом – 5%).

В то же время молодые респонденты ощутимо чаще заявляют о наличии жилищной потребности: только 42% из них отметили, что не имеют потребности в жилье (против 49,5% в целом).

Опрошенные в возрасте 30-44 лет, несмотря на высокую заинтересованность, демонстрируют самый низкий уровень результативности: лишь 3% из них смогли воспользоваться программами, а каждый пятый (20%) сталкивается с невозможностью податься из-за несоответствия критериям. Также в этой группе зафиксирована наибольшая доля скептиков (15%), которые испытывают потребность, но не верят в реальность получения помощи.

Напротив, самая старшая группа респондентов (55 лет и старше) проявляет наименьший интерес к этой сфере – 55% из них вообще не имеют потребности в жилье, а уровень недоверия к программам среди них минимален (9% против 12% в целом).

Пол

Что касается пола, в ответах респондентов разного пола наблюдается абсолютное единодушие. Как среди мужчин, так и среди женщин показатели успешного привлечения, отказов, скептиса или отсутствия потребности в жилье практически идентичны и полностью повторяют общегосударственные тренды.

Ранее мы сообщали, что каждый второй переселенец из другой области тратит на аренду жилья и оплату коммунальных услуг более половины своего дохода. В то же время 16% ВПЛ заявили, что вынуждены отдавать более 70% дохода.

Также данные исследования, проводившегося по заказу «Слово и дело», свидетельствуют, что 15% украинцев не слышали о Плане победы и Плане стойкости Зеленского. А более четверти – считают их декларативными с самого начала.

Вдобавок, по данным этого же исследования, в Украине наблюдается выраженный тренд на поддержку украинского производителя. Так, шесть из десяти украинцев стали покупать больше отечественных товаров.

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