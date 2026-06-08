Каждый второй украинец не проголосует за политика, который не выполнил обещаний – соцопрос

Половина населения Украины (51%) считает выполнение обещаний политиками безальтернативно важным и ни при каких условиях не проголосует во второй раз за того, кто не выполнил свои предыдущие обещания.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

То есть выполнение своих предыдущих обещаний политиками важно для большинства украинцев в случае переизбрания на новый срок. В то же время для 16% опрошенных оценка выполнения политиком предыдущих обещаний зависит от объективных обстоятельств, которые могли ему помешать их выполнить. Например, война или кризисы.

14 мая 2026, 12:48 Результаты апрельского соцопроса на тему «Переговорный трек и параметры мирного соглашения» Почти половина опрошенных украинцев по-прежнему выступают против территориальных уступок ради немедленного прекращения огня. В то же время треть опрошенных положительно оценивает сценарий отказа от НАТО в обмен на вступление в ЕС и гарантии безопасности.

Еще 13% опрошенных указали, что это важно, но не является главным критерием для выбора. По 8% респондентов соответственно вообще не обращают внимания на обещания, считая их обычным предвыборным пиаром всех кандидатов, либо же затруднились с ответом, выбрав вариант «затрудняюсь ответить».

Наименьшая доля опрошенных, которая составляет 4%, считает, что выполнение политиком его предыдущих обещаний имеет второстепенное значение, поскольку для них важнее текущие действия политика, его позиция сейчас и новая программа.

Что касается гендерных, возрастных и региональных особенностей, здесь также есть ряд различий.

Так, мужчины несколько чаще женщин категорически не готовы переизбирать политика в случае невыполнения обещаний (54% против 49%). Также мужчины несколько чаще считают выполнение предыдущих обещаний важным критерием, но не главным (16% против 11%). В то же время среди женщин вдвое больше тех, кто затруднился ответить на вопрос (10% против 5%).

Что касается возраста, опрошенные в возрасте 30-44 лет проявляют наибольшую бескомпромиссность в отношении невыполненных обещаний, определяя это главным критерием отказа в выборе (55%), тогда как среди молодежи 18-29 лет этот показатель является самым низким и составляет 45%. Вместе с тем самая молодая группа значительно чаще называет обещания важным, но не главным фактором (20% против 9% в категории 30-44 года). Опрошенные в возрасте 45-54 лет заметно чаще молодежи учитывают объективные обстоятельства, такие как война или кризисы (21% против 12%). Также среди молодежи зафиксирована большая доля тех, кому затруднительно ответить (12% против 4% в группе 45-54 года).

Региональная специфика такова: самые радикальные – жители юга Украины. 60% из них ни при каких условиях не проголосуют снова за политика, который не выполнил обещаний. А вот самые лояльные – опрошенные с Севера. Они демонстрируют самый низкий уровень категоричности по этому показателю (42%). При этом на Севере фиксируется более высокая готовность учитывать объективные обстоятельства невыполнения (20% против 13% в Центре). Опрошенные с Запада несколько чаще других затруднялись с ответом – вариант «затрудняюсь ответить» здесь выбрали 12%, что вдвое превышает показатели Востока и Юга (по 6%).

Напомним, недавний опрос «Слово и дело» показал, что украинское общество также разделилось в вопросе свободы критики власти во время войны. 45% респондентов считают, что критика должна оставаться полностью разрешенной как инструмент контроля за действиями власти, тогда как другие опрошенные либо выступают против этого, либо поддерживают лишь частичные ограничения.

Также мы исследовали, сколько украинцев доверяют премьеру Венгрии Петеру Мадьяру и кто из лидеров ЕС теряет поддержку.

Кроме этого стоит отметить, что три четверти украинцев в той или иной степени считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет.

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