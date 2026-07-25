В Кремле ответили на предложение президента Казахстана «заморозить» войну в Украине

В Кремле заявили, что «замораживание» войны в Украине, которое предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в настоящее время якобы невозможно.

Об этом сообщают российские СМИ.

25 июля 2026, 16:36 Президент Казахстана призвал путина заморозить войну и вернуться к переговорам Президент Казахстана во время встречи с путиным призвал заморозить войну против Украины и возобновить переговорный процесс.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя заявление Токаева, утверждает, что боевые действия в Украине могут прекратиться даже «до конца суток».

По словам Пескова, во время встречи путин подробно рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе войны против Украины.

Отвечая на вопрос о реакции путина на предложение президента Казахстана о «замораживании» войны, Песков заявил, что такой сценарий якобы невозможен из-за позиции Киева.

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что главным условием россии остается достижение поставленных ею целей.

«Для нас есть главное условие – мы должны достичь своих целей», – заявил Песков.

Он также повторил тезис Кремля о том, что боевые действия могут прекратиться даже до конца текущих суток, если Украина согласится на выдвинутые Москвой условия.

По словам Пескова, требования россии относительно прекращения боевых действий были озвучены российским МИД еще два года назад и с тех пор позиция Москвы не изменилась.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с владимиром путиным призвал прекратить боевые действия в Украине и возобновить переговорный процесс на основе «стамбульских договоренностей».

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня лучше десятилетия войны ценой жизней украинцев, а до этого назвал ориентировочные сроки новой трехсторонней встречи с участием Украины, США и рф.

Вместе с тем, по данным медиа, Кремль пока не планирует идти на настоящие мирные переговоры, так как стремится продолжать войну ради достижения собственных максималистских целей.

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