Шесть из десяти украинцев стали покупать больше отечественных товаров – исследование

Общество
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Более 60% украинцев стали чаще покупать товары отечественного производства, руководствуясь поддержкой экономики, экономией или ростом качества продукции.
Колаж Слово і діло

Результаты исследования свидетельствуют о выраженном тренде на поддержку украинского производителя: суммарно более 60% респондентов за последнее время увеличили потребление отечественной продукции, хотя при этом руководствуются разной мотивацией.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путём самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По данным исследования, почти четверть опрошенных (23%) увеличили долю украинских товаров в своих покупках сознательно – ради поддержки экономики. Ещё 21% нарастили долю товаров украинского производства в корзине из соображений экономии, обусловленной удорожанием импорта. А 18,5% стали покупать украинские товары чаще благодаря росту их качества.

В то же время каждый пятый респондент (19%) не изменил свои потребительские привычки или не обращает внимания на страну происхождения товаров. Доля тех, кто сократил покупку украинской продукции из-за неудовлетворённости качеством, ассортиментом или ценами, составляет 4%, а тех, кто принципиально предпочитает иностранные аналоги, – 1%. Ещё 13,5% опрошенных не задумывались над этим вопросом или затруднились с ответом.

Более 60% украинцев стали чаще покупать товары отечественного производства, руководствуясь поддержкой экономики, экономией или ростом качества продукции.
Смена закупочных привычек в отношении товаров украинского производстваСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

В разрезе социально-демографических групп исследование выявило ряд отклонений от общих тенденций, проявляющихся в различиях потребительского поведения в зависимости от пола, возраста и региона проживания.

Так, мужчины и женщины в целом демонстрируют схожие мотивы поддержки украинского производителя или экономии, однако женщины несколько чаще руководствуются фактором качества: 20% из них увеличили покупку украинских товаров из-за улучшения характеристик продукции, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 16%.

Возрастные различия проявляются ещё более отчётливо. Самая молодая группа респондентов в возрасте 18–29 лет реже выбирает украинские товары из-за подорожания импортных аналогов – 12% против 21% в целом, однако чаще не меняет свои потребительские привычки (26% против 19%). В то же время среди людей в возрасте 55 лет и старше наибольшая доля тех, кто выбирает украинское из соображений экономии (26%), и одновременно наименьшая доля тех, кто не задумывался о стране происхождения товаров (9%).

Региональное измерение также демонстрирует заметные различия. Наивысший уровень сознательной поддержки украинского производителя зафиксирован на Западе страны – 27% против 23% в целом, тогда как на Востоке этот показатель является самым низким и составляет 15%. В западных областях также реже выбирают украинское из соображений экономии (14% против 21%), тогда как на Севере этот фактор, напротив, является наиболее распространённым и охватывает 25% респондентов. Отдельно выделяется Киев, где зафиксирован наивысший уровень критического отношения: 9% опрошенных заявили о сокращении покупки украинских товаров из-за цены или ассортимента (против 4% в целом), тогда как на Востоке наибольшая доля тех, кто вообще не задумывался над этим вопросом – 21% против 13,5% в целом.

Более 60% украинцев стали чаще покупать товары отечественного производства, руководствуясь поддержкой экономики, экономией или ростом качества продукции.
Как изменились потребительские привычки украинцев при покупке товаров украинского производстваСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, согласно результатам этого же опроса, сейчас большинство украинцев имеют доход на уровне до 15 000 грн на одного взрослого члена семьи, однако комфортными считают значительно более высокие суммы – преимущественно от 25 000 до 50 000 грн.

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