Шесть из десяти украинцев стали покупать больше отечественных товаров – исследование

Результаты исследования свидетельствуют о выраженном тренде на поддержку украинского производителя: суммарно более 60% респондентов за последнее время увеличили потребление отечественной продукции, хотя при этом руководствуются разной мотивацией.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путём самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

По данным исследования, почти четверть опрошенных (23%) увеличили долю украинских товаров в своих покупках сознательно – ради поддержки экономики. Ещё 21% нарастили долю товаров украинского производства в корзине из соображений экономии, обусловленной удорожанием импорта. А 18,5% стали покупать украинские товары чаще благодаря росту их качества.

В то же время каждый пятый респондент (19%) не изменил свои потребительские привычки или не обращает внимания на страну происхождения товаров. Доля тех, кто сократил покупку украинской продукции из-за неудовлетворённости качеством, ассортиментом или ценами, составляет 4%, а тех, кто принципиально предпочитает иностранные аналоги, – 1%. Ещё 13,5% опрошенных не задумывались над этим вопросом или затруднились с ответом.

В разрезе социально-демографических групп исследование выявило ряд отклонений от общих тенденций, проявляющихся в различиях потребительского поведения в зависимости от пола, возраста и региона проживания.

Так, мужчины и женщины в целом демонстрируют схожие мотивы поддержки украинского производителя или экономии, однако женщины несколько чаще руководствуются фактором качества: 20% из них увеличили покупку украинских товаров из-за улучшения характеристик продукции, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 16%.

Возрастные различия проявляются ещё более отчётливо. Самая молодая группа респондентов в возрасте 18–29 лет реже выбирает украинские товары из-за подорожания импортных аналогов – 12% против 21% в целом, однако чаще не меняет свои потребительские привычки (26% против 19%). В то же время среди людей в возрасте 55 лет и старше наибольшая доля тех, кто выбирает украинское из соображений экономии (26%), и одновременно наименьшая доля тех, кто не задумывался о стране происхождения товаров (9%).

Региональное измерение также демонстрирует заметные различия. Наивысший уровень сознательной поддержки украинского производителя зафиксирован на Западе страны – 27% против 23% в целом, тогда как на Востоке этот показатель является самым низким и составляет 15%. В западных областях также реже выбирают украинское из соображений экономии (14% против 21%), тогда как на Севере этот фактор, напротив, является наиболее распространённым и охватывает 25% респондентов. Отдельно выделяется Киев, где зафиксирован наивысший уровень критического отношения: 9% опрошенных заявили о сокращении покупки украинских товаров из-за цены или ассортимента (против 4% в целом), тогда как на Востоке наибольшая доля тех, кто вообще не задумывался над этим вопросом – 21% против 13,5% в целом.

Напомним, согласно результатам этого же опроса, сейчас большинство украинцев имеют доход на уровне до 15 000 грн на одного взрослого члена семьи, однако комфортными считают значительно более высокие суммы – преимущественно от 25 000 до 50 000 грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.