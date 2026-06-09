Желаемая зарплата вдвое превышает реальную: украинцы рассказали, сколько им нужно для комфортной жизни

Общество
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Большинство украинцев имеют доход до 15 000 грн, однако комфортным считают уровень 25 000–50 000 грн. Опрос показал существенный разрыв между реальными доходами и финансовыми ожиданиями граждан.
Колаж Слово і діло

Большинство украинцев имеют доход на уровне до 15 000 грн на одного взрослого члена семьи, однако комфортными считают значительно более высокие суммы – преимущественно от 25 000 до 50 000 грн.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путём самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентами в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Согласно полученным данным, 59,2% респондентов указали, что их ежемесячный доход не превышает 15 000 грн. Ещё 18,7% получают 15 000–25 000 грн, а 11,3% – 25 001–50 000 грн. Более высокие доходы имеют менее 5% опрошенных: 2,8% – 50 001–70 000 грн, 1,2% – 70 001–100 000 грн, а свыше 100 000 грн получают менее 1%. Ещё 5,9% не ответили.

Что касается «комфортного» уровня дохода, наибольшая доля респондентов (33,6%) назвала сумму 25 000–50 000 грн. Ещё 24,4% считают достаточными 15 000–25 000 грн, а 18,5% – 50 000–70 000 грн. Лишь 9,5% готовы комфортно жить на сумму до 15 000 грн. В то же время 7,4% ориентируются на 70 000–100 000 грн, 2,5% – на 100 001–150 000 грн, а 1,9% – свыше 150 000 грн. Не определились с комфортной для себя суммой 2,2% опрошенных.

Большинство украинцев имеют доход до 15 000 грн, однако комфортным считают уровень 25 000–50 000 грн. Опрос показал существенный разрыв между реальными доходами и финансовыми ожиданиями граждан.
Оценка ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьиСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Социально-демографические различия в целом не являются резкими. Женщины несколько чаще мужчин называют комфортным доход 25 000–50 000 грн (35,8% против 31%), тогда как мужчины немного чаще выбирают более высокие диапазоны. Наиболее высокие финансовые ожидания фиксируются в возрастной группе 45–54 года, где чаще называют 50 000–100 000 грн как комфортный уровень.

В региональном разрезе наибольшие запросы традиционно имеют жители Киева: они реже соглашаются на 15 000–25 000 грн и чаще выбирают 70 000–100 000 грн (13,1% против среднего 7,4%). В центральных областях, напротив, чаще соглашаются на более низкий диапазон 15 000–25 000 грн. На востоке ниже доля тех, кто ориентируется на 70 000–100 000 грн, и выше доля тех, кто затруднился с ответом.

Большинство украинцев имеют доход до 15 000 грн, однако комфортным считают уровень 25 000–50 000 грн. Опрос показал существенный разрыв между реальными доходами и финансовыми ожиданиями граждан.
Определение уровня ежемесячного дохода на одного взрослого члена семьиСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

В разрезе типов населённых пунктов прослеживается чёткая зависимость: чем меньше город, тем ниже как доходы, так и финансовые ожидания. В Киеве и областных центрах 38,7% респондентов называют комфортным доход 25 000–50 000 грн, а 9,4% – 70 000–100 000 грн. В небольших городах и посёлках доля людей с доходом до 15 000 грн возрастает до 65,1%, но даже там наиболее популярным комфортным уровнем остаётся 25 000–50 000 грн.

В сельской местности зафиксированы самые низкие доходы: 69,5% имеют до 15 000 грн. В то же время именно здесь чаще готовы считать комфортными и более низкие суммы – до 15 000 грн или 15 000–25 000 грн, а наиболее желаемым для них является диапазон от 15 000 до 25 000 гривен (32,1% против 24,4% в целом). При этом планка 25 001–50 000 грн, которая является лидером в городах, для сельских респондентов значительно менее актуальна (лишь 22,7% против 33,6% в целом).

Большинство украинцев имеют доход до 15 000 грн, однако комфортным считают уровень 25 000–50 000 грн. Опрос показал существенный разрыв между реальными доходами и финансовыми ожиданиями граждан.
Анализ ежемесячных доходов, приходящихся на одного взрослого члена семьиСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

В целом исследование демонстрирует существенный разрыв между реальными доходами и представлениями о финансовом комфорте. Для большинства украинцев желаемый уровень заработка как минимум в полтора–два раза превышает текущий доход.

Так, среди наименее обеспеченных респондентов лишь 14,5% считают свой доход до 15 000 грн комфортным, тогда как большинство ориентируется на 15 000–50 000 грн. Аналогичная тенденция сохраняется и в группе с доходом 15 000–25 000 грн, где лишь 16,9% довольны текущим уровнем, а 43,2% стремятся к 25 000–50 000 грн.

В то же время полное совпадение реального и комфортного дохода чаще фиксируется среди тех, кто уже зарабатывает 25 001–50 000 грн – более половины из них (51,2%) считают этот уровень достаточным.

Напомним, по данным нашего прошлого соцопроса, три четверти украинцев в той или иной степени считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет, однако в обществе нет единого мнения относительно того, где проходит граница этой ответственности – между людьми и государством.

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