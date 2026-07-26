По Киеву ударили баллистикой: первые подробности о последствиях атаки

Национальная безопасность
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В Киеве в ночь на 26 июля после объявления тревоги и предупреждений о баллистике в направлении города прозвучали взрывы. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары.
фото условное: Reuters/Gleb Garanich

В ночь на 25 июля в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне угрозы применения баллистического вооружения. В нескольких районах города вспыхнули пожары.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Почти сразу после объявления тревоги в Киеве прозвучал ряд взрывов. До этого военные предупреждали о баллистических ракетах через Черниговщину в направлении столицы.

Мэр Киева Кличко тем временем сообщает, что в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Произошло возгорание на уровне 7-8 этажей. В Соломенском в результате падения обломков возгорание на территории нежилой застройки, а в Деснянском районе горят машины на парковке.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ призвали максимально реагировать на сигналы тревоги в ближайшие дни. В частности, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что рф накопила ракеты для нового массированного удара по Украине.

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Киев Пожар Атака на Киев Баллистическая ракета
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