Каждый восьмой украинец не знает имени главы правительства – исследование

Почти половина украинцев (42%) оценили деятельность Юлии Свириденко на посту премьер-министра как нерезультативную или малозаметную. А каждый восьмой респондент вообще не знает, кто возглавляет правительство.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

Как выяснилось, отношение к деятельности Юлии Свириденко на посту премьер-министра свидетельствует о глубоком кризисе публичной коммуникации и низкой узнаваемости результатов работы правительства. Так, 42% респондентов (самый популярный ответ) заявляют, что не ощущают никакого влияния её деятельности или деятельности правительства.

Каждый восьмой (12%) – вообще не знает, кто возглавляет Кабинет министров. Только 7% опрошенных считают её работу более эффективной, чем у предшественников, тогда как основная часть тех, кто смог дать оценку, считает её специалистом того же уровня (21%) либо менее профессиональной (9%).

Таким образом, общий общественный запрос на результативность исполнительной власти остается неудовлетворенным, а деятельность премьера воспринимается как малозаметная или инерционная.

Стоит отметить, что анализ отношения к деятельности Юлии Свириденко выявил глубокий разрыв в узнаваемости премьера между разными поколениями и регионами.

Что касается гендерных различий – мужчины оказываются более информированными и критичными: они на 5% чаще женщин называют работу премьера менее эффективной (12% против 7%). Женщины же чаще склоняются к варианту «мне трудно оценить её работу, я не ощущаю влияния деятельности Правительства» (45% у женщин против 38% у мужчин).

Относительно возраста – наблюдаются наиболее полярные результаты между группами: молодежь (18–29 лет) и люди старшего возраста (55 лет и старше). Молодежь демонстрирует самый высокий уровень неосведомленности (21% не знают, кто это) и неспособности сравнить с предшественниками (21%), однако в то же время несколько чаще других считает её работу более эффективной (10%). Старшее поколение, наоборот, почти полностью знает премьера, но 56% из них (рекордный показатель) констатируют, что им трудно оценить её работу, так как они не ощущают никакого влияния правительства на свою жизнь.

Региональный срез показал, что Киев выступает наиболее критичным регионом. Именно в столице зафиксирован самый высокий уровень негативной оценки – 16% считают её менее эффективной. При этом в столице почти все знают, кто такая Свириденко (только 5% не знают, кто это).

Между тем, Восток и Запад демонстрируют низкую вовлеченность: на Востоке каждый второй (51%) не ощущает работы правительства, а на Западе зафиксирован самый низкий уровень поддержки профессионализма премьера (4%) и высокий уровень незнания (19% не знают Свириденко). Юг больше других склонен считать её деятельность инерционной – четверть опрошенных (25%) отмечают, что она действует на том же уровне, что и предшественники.

