Бойцы 108-й бригады заявили об отсутствии ротации, нехватке воды и лекарств: ответ командования

Национальная безопасность
Читати українською
Военные 108-й бригады ТрО на Запорожском направлении заявили о проблемах с ротацией, едой, водой и лекарствами. В 118-й ОМБр объяснили ситуацию и рассказали о попытках заменить бойцов.
фото условное: Сухопутные войска ВСУ

Военнослужащие 108-й отдельной бригады ТрО, удерживающие позиции на Запорожском направлении, заявили, что более полугода находятся без ротации и имеют проблемы с поставкой еды, воды и лекарств. В командовании объяснили, почему заменить бойцов пока не удалось и как пытаются наладить обеспечение.

О ситуации военные рассказали в видеообращении. На него также отреагировали в 118-й отдельной механизированной бригаде.

Речь идет о бойцах 1-го батальона 108-й бригады ТрО, которая находится в оперативном подчинении 118-й ОМБр 17-го армейского корпуса.

В своем обращении военнослужащие рассказали, что находятся на передовой более полугода и нуждаются в ротации. По их словам, из-за сложной ситуации с логистикой возникли проблемы с доставкой еды, питьевой воды и медикаментов.

После появления видеообращения командование 118-й ОМБр сообщило, что вопрос обеспечения военных взяли под контроль. Для более быстрой и безопасной доставки продовольствия на позиции дополнительно привлекли экипажи БпЛА.

В бригаде объяснили, что основной проблемой остается сложная ситуация с безопасностью. Российские войска круглосуточно удерживают под огневым контролем пути, по которым можно провести замену или эвакуацию военных.

По данным командования, с начала лета уже было несколько попыток провести ротацию бойцов, однако они оказались неудачными.

В настоящее время командование 118-й ОМБр вместе с высшим военным руководством работает над поиском безопасного способа заменить военнослужащих на позициях.

В 17-м армейском корпусе также заявили, что службы обеспечения поддерживают постоянную связь с бойцами, находящимися на этой позиции.

Напомним, весной родные бойцов 14-й ОМБр заявили о критических условиях пребывания военных на позициях, а также пожаловались на отсутствие еды, воды и лекарств, из-за чего бойцы теряли сознание и не могли выполнять задачи.

Тогда в Офисе военного омбудсмена, комментируя скандал, предположили, что подобные ситуации могут быть следствием несвоевременно принятых решений о выводе военнослужащих, их ротации или улучшении тактической ситуации на конкретном участке.

На фоне этой ситуации тогдашний Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вскоре издал приказ об обязательной ротации, ограничив непрерывное пребывание бойцов на передовой двумя месяцами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Армия Военные Война Ротация
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Берлине микроавтобус въехал в толпу возле ЛГБТ-прайда, есть погибший и раненые
Бойцы 108-й бригады заявили об отсутствии ротации, нехватке воды и лекарств: ответ командования
По Киеву ударили баллистикой: первые подробности о последствиях атаки
Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море и пригрозил ответом
В Кремле ответили на предложение президента Казахстана «заморозить» войну в Украине
Война на Ближнем Востоке: Зеленский заявил, что рф активизировала спутниковую съемку в интересах Ирана
Россия готовится привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР – Зеленский
Оккупанты атаковали иностранное судно с кукурузой в акватории Одесщины, есть пропавшие без вести
В россии продлят запрет на экспорт бензина
Уже третьи сутки в Запорожье не курсируют пассажирские поезда – министр
Больше новостей