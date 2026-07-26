Бойцы 108-й бригады заявили об отсутствии ротации, нехватке воды и лекарств: ответ командования

Военнослужащие 108-й отдельной бригады ТрО, удерживающие позиции на Запорожском направлении, заявили, что более полугода находятся без ротации и имеют проблемы с поставкой еды, воды и лекарств. В командовании объяснили, почему заменить бойцов пока не удалось и как пытаются наладить обеспечение.

О ситуации военные рассказали в видеообращении. На него также отреагировали в 118-й отдельной механизированной бригаде.

Речь идет о бойцах 1-го батальона 108-й бригады ТрО, которая находится в оперативном подчинении 118-й ОМБр 17-го армейского корпуса.

В своем обращении военнослужащие рассказали, что находятся на передовой более полугода и нуждаются в ротации. По их словам, из-за сложной ситуации с логистикой возникли проблемы с доставкой еды, питьевой воды и медикаментов.

После появления видеообращения командование 118-й ОМБр сообщило, что вопрос обеспечения военных взяли под контроль. Для более быстрой и безопасной доставки продовольствия на позиции дополнительно привлекли экипажи БпЛА.

В бригаде объяснили, что основной проблемой остается сложная ситуация с безопасностью. Российские войска круглосуточно удерживают под огневым контролем пути, по которым можно провести замену или эвакуацию военных.

По данным командования, с начала лета уже было несколько попыток провести ротацию бойцов, однако они оказались неудачными.

В настоящее время командование 118-й ОМБр вместе с высшим военным руководством работает над поиском безопасного способа заменить военнослужащих на позициях.

В 17-м армейском корпусе также заявили, что службы обеспечения поддерживают постоянную связь с бойцами, находящимися на этой позиции.

Напомним, весной родные бойцов 14-й ОМБр заявили о критических условиях пребывания военных на позициях, а также пожаловались на отсутствие еды, воды и лекарств, из-за чего бойцы теряли сознание и не могли выполнять задачи.

Тогда в Офисе военного омбудсмена, комментируя скандал, предположили, что подобные ситуации могут быть следствием несвоевременно принятых решений о выводе военнослужащих, их ротации или улучшении тактической ситуации на конкретном участке.

На фоне этой ситуации тогдашний Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вскоре издал приказ об обязательной ротации, ограничив непрерывное пребывание бойцов на передовой двумя месяцами.

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