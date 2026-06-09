Каждый второй переселенец из другой области тратит на аренду более половины дохода – опрос

В Украине подавляющее число опрошенных (83%) в настоящее время не арендуют жилье. В то же время доля тех, кто снимает жилую площадь, составляет 17% среди всех респондентов. В частности, это внутренне перемещенные лица, переехавшие в другой регион Украины – таких 65%, и почти каждый второй из них (20-50%) тратит на аренду жилья половину своего бюджета.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Подавляющее большинство опрошенных (83%) в настоящее время не арендуют жилье. В то же время доля тех, кто снимает жилую площадь, составляет 17% среди всех респондентов.

Анализ фиксирует прямую зависимость: чем больше дистанция перемещения, тем выше потребность в аренде жилья. Среди респондентов, не менявших место жительства после 24 февраля 2022 года, абсолютное большинство (91,5%) остается в собственных домах и жилье не снимает.

Напротив, среди внутренне перемещенных лиц потребность в аренде стремительно растет: в случае переезда в пределах своей области жилье снимает более трети опрошенных (35%), а при перемещении в другой регион Украины этот показатель становится максимальным и охватывает 65% респондентов.

Анализ бюджетных расходов среди опрошенных, снимающих жилье, свидетельствует о высоком уровне финансовой нагрузки: для большинства из них оплата аренды и коммунальных услуг является существенной или критической статьей расходов.

36% респондентов эти расходы оценивают как ощутимые, но приемлемые, так как они съедают от 20% до 50% ежемесячного дохода.

Для 28% опрошенных финансовое давление значительно выше – аренда забирает большую часть их бюджета (от 50% до 70%).

Еще для 16% респондентов ситуация является критической, ведь жилищные расходы поглощают почти весь имеющийся доход (более 70%).

17% составляют те, для кого аренда почти не давит на бюджет (менее 20% от общего дохода), в то время как лишь 3% опрошенных затруднились с ответом.

Также анализ ответов опрошенных относительно уровня финансового давления от аренды жилья и коммунальных услуг выявил определенные различия в разрезе социально-демографических групп.

Гендерные особенности. Мужчины демонстрируют значительно более высокий уровень финансового комфорта: почти треть из них (30%) отметила, что аренда почти не давит на их бюджет, составляя до 20% дохода (против всего 7% среди женщин). Напротив, женщины значительно острее ощущают финансовое давление – среди них вдвое больше тех, кто оценивает ситуацию как критическую, где расходы на жилье съедают более 70% бюджета (22% против 10% среди мужчин).

Возраст. Наименьшее финансовое давление от найма жилья ощущает молодежь в возрасте 18-29 лет: почти четверть из них (24% против 17% в целом) тратит на это минимальную часть дохода, а критическую оценку (более 70% расходов) дал лишь минимальный процент опрошенных в этой возрастной категории (6% против 16% в целом). В средней возрастной группе (30-44 года), наоборот, заметно чаще фиксируется критический уровень нагрузки на бюджет – более 70% от общего дохода (22% против 16% в целом).

Старшая категория. Что касается респондентов самой старшей категории (55 лет и старше), то среди них выявлен самый низкий уровень адаптации к средним расходам. Только 20% считают аренду ощутимой, но приемлемой (против 36% в целом), в то время как почти четверть (23%) заявляет о критическом состоянии – оплата аренды и коммунальных услуг составляет более 70% от общего дохода, а еще 9% респондентов этой возрастной группы вообще затруднились с ответом.

Как известно по данным этого же исследования, половина населения Украины (51%) считает выполнение обещаний политиками безальтернативно важным и ни при каких условиях не проголосует во второй раз за того, кто не выполнил свои предыдущие обещания.

Также мы выяснили, что 15% украинцев не слышали о Плане победы и Плане стойкости Зеленского. А более четверти – считают их декларативными с самого начала.

Кроме этого, стоит отметить, что три четверти украинцев в той или иной степени считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет.

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