Каждый второй переселенец из другой области тратит на аренду более половины дохода – опрос

Общество
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Только треть ВПЛ в Украине тратит на аренду жилья не более половины заработка. Другие же переселенцы, вынужденные снимать жилье, тратят от 50 до более 70 процентов своего дохода.
Коллаж Слово и дело

В Украине подавляющее число опрошенных (83%) в настоящее время не арендуют жилье. В то же время доля тех, кто снимает жилую площадь, составляет 17% среди всех респондентов. В частности, это внутренне перемещенные лица, переехавшие в другой регион Украины – таких 65%, и почти каждый второй из них (20-50%) тратит на аренду жилья половину своего бюджета.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 22 по 29 мая 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Подавляющее большинство опрошенных (83%) в настоящее время не арендуют жилье. В то же время доля тех, кто снимает жилую площадь, составляет 17% среди всех респондентов.

Только треть ВПЛ в Украине тратит на аренду жилья не более половины заработка. Другие же переселенцы, вынужденные снимать жилье, тратят от 50 до более 70 процентов своего дохода.
Сколько человек арендуют жильеСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Анализ фиксирует прямую зависимость: чем больше дистанция перемещения, тем выше потребность в аренде жилья. Среди респондентов, не менявших место жительства после 24 февраля 2022 года, абсолютное большинство (91,5%) остается в собственных домах и жилье не снимает.

Напротив, среди внутренне перемещенных лиц потребность в аренде стремительно растет: в случае переезда в пределах своей области жилье снимает более трети опрошенных (35%), а при перемещении в другой регион Украины этот показатель становится максимальным и охватывает 65% респондентов.

Только треть ВПЛ в Украине тратит на аренду жилья не более половины заработка. Другие же переселенцы, вынужденные снимать жилье, тратят от 50 до более 70 процентов своего дохода.
Арендуют ли жилье сейчас и до 24 февраля 2022 годаСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Анализ бюджетных расходов среди опрошенных, снимающих жилье, свидетельствует о высоком уровне финансовой нагрузки: для большинства из них оплата аренды и коммунальных услуг является существенной или критической статьей расходов.

36% респондентов эти расходы оценивают как ощутимые, но приемлемые, так как они съедают от 20% до 50% ежемесячного дохода.

Для 28% опрошенных финансовое давление значительно выше – аренда забирает большую часть их бюджета (от 50% до 70%).

Еще для 16% респондентов ситуация является критической, ведь жилищные расходы поглощают почти весь имеющийся доход (более 70%).

17% составляют те, для кого аренда почти не давит на бюджет (менее 20% от общего дохода), в то время как лишь 3% опрошенных затруднились с ответом.

Только треть ВПЛ в Украине тратит на аренду жилья не более половины заработка. Другие же переселенцы, вынужденные снимать жилье, тратят от 50 до более 70 процентов своего дохода.
Часть дохода, которая тратится на аренду жильяСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Также анализ ответов опрошенных относительно уровня финансового давления от аренды жилья и коммунальных услуг выявил определенные различия в разрезе социально-демографических групп.

Гендерные особенности. Мужчины демонстрируют значительно более высокий уровень финансового комфорта: почти треть из них (30%) отметила, что аренда почти не давит на их бюджет, составляя до 20% дохода (против всего 7% среди женщин). Напротив, женщины значительно острее ощущают финансовое давление – среди них вдвое больше тех, кто оценивает ситуацию как критическую, где расходы на жилье съедают более 70% бюджета (22% против 10% среди мужчин).

Возраст. Наименьшее финансовое давление от найма жилья ощущает молодежь в возрасте 18-29 лет: почти четверть из них (24% против 17% в целом) тратит на это минимальную часть дохода, а критическую оценку (более 70% расходов) дал лишь минимальный процент опрошенных в этой возрастной категории (6% против 16% в целом). В средней возрастной группе (30-44 года), наоборот, заметно чаще фиксируется критический уровень нагрузки на бюджет – более 70% от общего дохода (22% против 16% в целом).

Старшая категория. Что касается респондентов самой старшей категории (55 лет и старше), то среди них выявлен самый низкий уровень адаптации к средним расходам. Только 20% считают аренду ощутимой, но приемлемой (против 36% в целом), в то время как почти четверть (23%) заявляет о критическом состоянии – оплата аренды и коммунальных услуг составляет более 70% от общего дохода, а еще 9% респондентов этой возрастной группы вообще затруднились с ответом.

Только треть ВПЛ в Украине тратит на аренду жилья не более половины заработка. Другие же переселенцы, вынужденные снимать жилье, тратят от 50 до более 70 процентов своего дохода.
Траты на аренду жилья, распределениеСлово и делоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Как известно по данным этого же исследования, половина населения Украины (51%) считает выполнение обещаний политиками безальтернативно важным и ни при каких условиях не проголосует во второй раз за того, кто не выполнил свои предыдущие обещания.

Также мы выяснили, что 15% украинцев не слышали о Плане победы и Плане стойкости Зеленского. А более четверти – считают их декларативными с самого начала.

Кроме этого, стоит отметить, что три четверти украинцев в той или иной степени считают граждан ответственными за будущее страны через 10 лет.

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Зарплата в Украине Украина Переселенцы Опрос Аренда квартир Аренда жилья Доход ВПЛ
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