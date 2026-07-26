В Берлине микроавтобус въехал в толпу возле ЛГБТ-прайда, есть погибший и раненые

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В Берлине микроавтобус въехал в толпу неподалеку от ЛГБТ-прайда Christopher Street Day. Один человек погиб, по меньшей мере 15 пострадали, водителя задержали.
Фото: Reuters/Christian Mang

В центре Берлина вечером 25 июля микроавтобус въехал в толпу неподалеку от места проведения ежегодного ЛГБТ-прайда Christopher Street Day. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Берлина и немецкие СМИ.

Инцидент произошел в берлинском парке Тиргартен неподалеку от Бранденбургских ворот и маршрута шествия. По данным правоохранителей, белый микроавтобус сбил нескольких человек, после чего водитель бросил автомобиль и сбежал.

По предварительной информации, один человек погиб, по меньшей мере 15 пострадали. Несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Впоследствии подозреваемого задержали. В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы и все обстоятельства произошедшего.

СМИ пишут, что на месте работало большое количество полицейских, пожарных и медиков. Для эвакуации пострадавших также привлекли санитарный вертолет.

После инцидента организаторы досрочно прекратили мероприятие и призвали участников спокойно покинуть территорию. Полиция, в свою очередь, попросила людей не приближаться к месту происшествия.

Мэр Берлина Кай Вегнер назвал произошедшее «нападением на наше свободное и космополитичное общество». Он заверил, что правоохранители сделают все возможное, чтобы как можно скорее установить обстоятельства произошедшего и причастных.

Отмечается, что Christopher Street Day – одно из самых масштабных ЛГБТ-мероприятий Европы, которое ежегодно собирает сотни тысяч людей. Впервые проведенный в Берлине в 1979 году, он вшановывает Стоунволлские бунты 1969 года в Нью-Йорке, ставшие символом борьбы за права сообщества.

Напомним, ранее автомобиль на высокой скорости врезался в толпу из около десяти человек в центре итальянской Модены. Пытаясь сбежать с места происшествия, водитель ранил ножом женщину, которая попыталась его задержать.

Похожий инцидент произошел и в центре немецкого Лейпцига, где машина так же на скорости въехала в группу пешеходов, в результате чего два человека погибли, а другие получили ранения.

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Пострадавшие Германия Автомобиль ЛГБТ
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