Рубио заявил о желании США отменить исключения из нефтяных санкций против россии

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон хотел бы в ближайшее время отменить исключения из нефтяных санкций против россии.

Об этом он заявил во время выступления перед Комитетом Сената по международным отношениям во вторник, 2 июня.

13 апреля 2026, 16:51 Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войны Крупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

Представительница Демократической партии Джин Шахин спросила Рубио, намерены ли США продлевать действующие исключения из санкций. Госсекретарь США, отвечая на вопрос сенатора, назвал исключение для российского топлива временной мерой, направленной на то, чтобы расширить глобальные нефтяные поставки.

«Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, поскольку основной политикой этой страны являются санкции в отношении российской нефти. Это временные исключения, имеющие целью расширить глобальные поставки», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Рубио заявил, что окончательное решение примет Министерство финансов. Однако отметил, что «это будет зависеть от обстоятельств на тот момент».

Согласно его словам, в американском Минфине будут руководствоваться текущей ситуацией в мире касательно энергетического кризиса, вызванного иранской блокадой Ормузского пролива в результате военной операции США.

Как известно, 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила еще на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии раскритиковали это решение Штатов.

Напомним, доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в мае могут вырасти на 39% в годовом исчислении – до порядка 700 млрд рублей или 9,8 млрд долларов США.

Также правительство Великобритании решило приостановить смягчение санкций в отношении российского топлива после волны критики внутри страны и со стороны Украины.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, сколько нефти продала рф за годы полномасштабной войны, а также как Индия и Китай нарастили импорт жидкого паила из россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.