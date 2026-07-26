Россияне обновили дрон «Бумеранг»: «Флеш» показал опасные изменения

Советник президента Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов обнародовал фотографии обновленного серийного российского дрона «Бумеранг». Оккупанты добавили беспилотнику функцию наведения на цель и изменили параметры радиоуправления.

Об этом Бескрестнов сообщил в соцсетях.

24 июля 2026, 02:49 «Флеш» показал, куда потенциально могут долетать реактивные «Шахеды» с онлайн-управлением Сергей Бескрестнов «Флеш» обнародовал карту ориентировочной зоны действия новых российских реактивных «Шахедов» с онлайн-управлением, которые могут атаковать статические и движущиеся цели.

По словам специалиста, модернизированный дрон получил наведение на цель, разнесенный прием сигнала, быструю смену частот на антеннах и передачу видео на частотах выше 6 ГГц.

«Наведение на цель, разнесенный прием, быстрая смена частот на антеннах, видео выше 6 ГГц», – рассказал «Флеш».

На фронте российские войска применяют несколько типов дронов «Бумеранг».

Одна из первых версий FPV-камикадзе весила 3,1 килограмма и могла развивать скорость около 200 километров в час, свидетельствуют данные портала War&Sanctions.

Заявленная высота полета такого беспилотника составляла до одного километра, а дальность – около пяти километров.

Также на фронте фиксировали дрон «Бумеранг-Э». Его максимальная взлетная масса составляла 5,8 килограмма, а дальность полета – до 10 километров.

Частота управления этим БПЛА указывалась в диапазоне 868–950 герц, а передача видео – 5333–5945 герц.

Ранее «Флеш» публиковал карту регионов с повышенной угрозой ударов реактивными дронами-камикадзе типа «Шахед», которые имеют возможность онлайн-управления.

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