Россия готовит наступление на Покровском направлении: в НГУ назвали главную цель оккупантов

Российские войска усиливают подготовку к новым наступательным действиям на Покровском направлении. Основной целью оккупантов остается продвижение в сторону Доброполья.

Об этом сообщили в 4-й бригаде оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины.

По информации военных, в полосе ответственности бригады противник активно готовится к возобновлению штурмов. В частности, российские подразделения проводят аэроразведку и пытаются разминировать маршруты для будущего продвижения.

В НГУ отмечают, что для атак враг, вероятно, будет использовать квадроциклы и мотоциклы, рассчитывая благодаря скорости приблизиться к украинским позициям. В то же время в бригаде подчеркивают, что несмотря на постоянные попытки штурмов российские силы не достигают поставленных задач. Украинские защитники своевременно выявляют противника и уничтожают его еще до приближения к линии обороны.

В «Рубеже» подчеркнули, что главное направление усилий оккупантов – Доброполье, однако реализовать этот замысел им пока не удается.

Также на этой неделе военнослужащие бригады вместе с бойцами 1-го корпуса НГУ «Азов» и смежными подразделениями отразили масштабный механизированный штурм российских войск. Во время боя украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, а также присоединились к поражению другой техники противника.

В бригаде заверили, что и дальше контролируют ситуацию и эффективно противодействуют попыткам врага прорвать украинскую оборону.

Напомним, российские войска 19–20 июля совершили наступательные действия на севере Сумской области, однако продвинуться им не удалось.

Также ранее украинские власти сообщали, что рф ищет дополнительные пути затягивания и расширения войны. Разведка не исключает вариант наступательных действий на Черниговско-Киевском направлении.

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