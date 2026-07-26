Wildberries убрал раздел «Все для СВО» после ударов, но нашел другой способ продавать товары

Российский маркетплейс Wildberries после серии украинских ударов по своим складам удалил тег «Все для СВО». При этом товары военного назначения не исчезли из продажи – их разместили в других категориях.
Об этом пишет Moscow Times.
Ранее в разделе «Все для СВО» было представлено более 200 тысяч товаров.
Теперь при вводе соответствующего запроса в поиске маркетплейса появляется сообщение: «Подходящие товары не найдены».
Несмотря на это, военная продукция остается доступной для покупателей.
В частности, бронежилеты и защитные шлемы продают в разделе «Спорт», а FPV-дроны и комплектующие к ним – в категории «ТВ, аудио, фото, видеотехника».
Военные аптечки, рации, рюкзаки, шевроны и флаги также можно найти по запросам «Товары для СВО» или «Комплект для СВО».
Напомним, 25 июля в российском Екатеринбурге беспилотники атаковали склад логистического центра Wildberries. После атаки на территории объекта возник пожар.
А в ночь на 24 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Одной из целей стал логистический центр российского маркетплейса Wildberries в Симферополе, где после удара вспыхнул масштабный пожар.
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