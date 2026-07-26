Литва хочет ужесточить ограничения для россиян и белорусов

Мир
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МИД Литвы предлагает ужесточить санкции в отношении граждан россии и Беларуси. Среди инициатив – запрет на покупку недвижимости возле стратегических объектов и ограничения на въезд для сторонников российской агрессии.
Фото LRT

Министерство иностранных дел Литвы инициировало расширение национальных санкций в отношении граждан россии и Беларуси. Среди предложенных изменений – ограничения на приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов, а также запрет на въезд деятелям культуры, образования и спорта.

Об этом сообщает LRT.

В литовском МИД предлагают ввести обязательную декларацию для граждан россии и Беларуси, планирующих приехать в страну для участия в образовательных, культурных или спортивных мероприятиях. В документе они должны осудить российскую агрессию против Украины, подтвердить поддержку Устава ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Предполагается, что декларация будет публичной, а отказ от ее подписания станет основанием для запрета въезда в Литву.

В министерстве подчеркнули, что новые правила должны обеспечить прозрачный и единый механизм принятия решений, а также не допустить использования культурных или образовательных мероприятий для распространения российской пропаганды, манипуляций историей и влияния на литовское общество.

Кроме этого, Литва планирует не допускать в страну лиц, поддерживающих политику, угрожающую суверенитету и территориальной целостности Украины, причастных к грубым нарушениям прав человека или репрессиям против гражданского общества в россии или Беларуси, а также представляющих угрозу демократии и верховенству права.

Отдельно предлагается ограничить право граждан россии и Беларуси, имеющих вид на жительство в Литве, покупать недвижимость вблизи объектов, важных для национальной безопасности, и военных полигонов.

Если изменения поддержат, они могут вступить в силу с 1 января следующего года.

Напомним, в мае сообщалось, что Литва планирует расширить санкционные списки и запретить въезд в Шенгенскую зону еще почти 600 гражданам россии, принимавшим участие в войне против Украины.

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