Литва хочет ужесточить ограничения для россиян и белорусов

Министерство иностранных дел Литвы инициировало расширение национальных санкций в отношении граждан россии и Беларуси. Среди предложенных изменений – ограничения на приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов, а также запрет на въезд деятелям культуры, образования и спорта.

Об этом сообщает LRT.

В литовском МИД предлагают ввести обязательную декларацию для граждан россии и Беларуси, планирующих приехать в страну для участия в образовательных, культурных или спортивных мероприятиях. В документе они должны осудить российскую агрессию против Украины, подтвердить поддержку Устава ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Предполагается, что декларация будет публичной, а отказ от ее подписания станет основанием для запрета въезда в Литву.

В министерстве подчеркнули, что новые правила должны обеспечить прозрачный и единый механизм принятия решений, а также не допустить использования культурных или образовательных мероприятий для распространения российской пропаганды, манипуляций историей и влияния на литовское общество.

Кроме этого, Литва планирует не допускать в страну лиц, поддерживающих политику, угрожающую суверенитету и территориальной целостности Украины, причастных к грубым нарушениям прав человека или репрессиям против гражданского общества в россии или Беларуси, а также представляющих угрозу демократии и верховенству права.

Отдельно предлагается ограничить право граждан россии и Беларуси, имеющих вид на жительство в Литве, покупать недвижимость вблизи объектов, важных для национальной безопасности, и военных полигонов.

Если изменения поддержат, они могут вступить в силу с 1 января следующего года.

Напомним, в мае сообщалось, что Литва планирует расширить санкционные списки и запретить въезд в Шенгенскую зону еще почти 600 гражданам россии, принимавшим участие в войне против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.