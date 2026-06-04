ЕС готовит санкции против китайских компаний, которые помогают россии в войне

Европейский Союз готовит новый пакет санкций, в рамках которого могут быть введены ограничения против четырёх китайских компаний, которые помогают россии в войне против Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы ЕС.

6 мая 2026, 07:52 Китай продолжает поставлять детали для «шахедов» в рф и Иран, несмотря на санкции США – WSJ Китайские компании массово поставляют двигатели, микрочипы и другие компоненты для производства дронов-камикадзе Shahed в Иран и россию, открыто игнорируя санкции США.

По информации источников, эти компании помогают российскому «теневому флоту», поставляют химические вещества, которые могут использоваться в военных целях, а также передают компоненты, необходимые для производства ударных беспилотников. Именно поэтому их предлагают включить в новый санкционный список.

Инициатива исходит от дипломатической службы ЕС и, вероятно, станет частью так называемого «мини-пакета» ограничений, который планируют согласовать на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 15 июня. Параллельно в Брюсселе готовят и более широкий, 21-й пакет санкций, который может быть принят позже летом.

Кроме китайских компаний, в новый список могут также попасть фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана. Их подозревают в содействии российскому экспорту энергоносителей и обходе санкций через логистические и торговые схемы. Также рассматриваются ограничения против структур российской нефтяной компании «Лукойл» и ряда других лиц и компаний, поддерживающих военную машину Москвы.

В ЕС подчёркивают, что санкционная политика становится «динамичной» и направлена на быстрое реагирование на попытки россии обходить ограничения.

В то же время в Брюсселе продолжаются дискуссии относительно более жёсткого подхода к российскому энергетическому сектору, в частности по фиксации ценового потолка на российскую нефть.. Некоторые страны также призывают полностью усилить давление на крупные энергетические компании россии и ограничить сотрудничество в ядерной сфере.

Напомним, китайские компании продолжают поставлять в Иран и россию компоненты для производства ударных дронов, в частности Shahed-136, несмотря на санкции США, что усложняет усилия Вашингтона по сдерживанию военных программ своих противников.

По данным уполномоченного Президента по санкционной политике Владислава Власюка, Китай обеспечивает россию более чем половиной ключевых комплектующих, необходимых для функционирования военно-промышленного комплекса.

Также известно, что Европейский Союз готовит согласование 21-го пакета санкций против россии до конца следующей недели на фоне усиления угроз Европе. Новые ограничения могут затронуть доходы РФ от нефти, банковский сектор и так называемый «теневой флот».

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