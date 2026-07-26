Стали известны новые подробности визита президента Украины в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский во время ближайшего визита в Соединенные Штаты примет участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщает ABC News.

25 июля 2026, 10:07 В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Зеленского на следующей неделе В Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 июля.

Во вторник, 28 июля, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Помимо официальных переговоров, украинский лидер прибудет в Вашингтон для участия в церемонии прощания с сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом.

Как отмечает издание., Зеленского и Грэма связывали тесные отношения. В последний раз американский сенатор посещал Украину за несколько дней до своей смерти.

Напомним, 11 июля стало известно, что скоропостижно скончался 71-летний сенатор Линдси Грэм. В последнее время он активно лоббировал ужесточение санкций против россии и покупателей ее нефти. Владимир Зеленский назвал его «настоящим защитником свободы».

Bloomberg писало, что после смерти Грэма Украина потеряла одного из самых влиятельных союзников в Вашингтоне, который имел прямой доступ к президенту США Дональду Трампу и активно продвигал интересы Киева.

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